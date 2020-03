sistema marcio. GIORNALISTI VIL RAZZA DANNATA 8. UNA MOSCA SULLO SPECCHIO E TANTA RABBIA DENTRO. INTERMEZZO 2, ALLEGRO CON BRIO

LA DIFFERENZA STA SEMPRE

FRA CHI CAPISCE E CHI È OTTUSO



L’ITALIA è un paese di furbi (in senso deteriore). È sempre stata un paese di furbi, fin dalla più remota antichità. Non per nulla Roma, discendendo da sangue di “figli di Troia”, ha sempre fatto i suoi sporchi interessi: mancavano le donne? E i romani, stronzi, si presero a forza le sabine. E chi se ne fotte?

Oggi l’Italia è un paese di furbo-stronzi poveri. E ridotti ancor più al povero da una sinistra che, invece di proteggere il mondo dei lavoratori, ai lavoratori ha succhiato il sangue fino all’osso e poi anche il midollo, in modo tale che non potessero più esercitare la funzione emopietica, per creare globuli rossi che portassero ossigeno in circolo.

La sinistra, innestata con gli ex-democristiani, ci ha reso tutti leucemici, globuli bianchi a sfare e ferro zero. Ma coi globuli bianchi e basta la strada che si può percorrere è corta.

Oggi non abbiamo più fiato. Il fiato ce l’anno due stronzi alieni, la Merkel e Macron: gli inglesi se ne sono accorti e hanno preso il largo, perché Albione è, sì, perfida: ma non è scema come i democratici di sinistra che abbracciano gli infetti (altrimenti sono presi per fascioleghisti), e seguono le prescrizioni di quella minchiata di inesistenza che è l’Europa.

Eppure il sistema marcio viene fatto vivere e sopravvivere intubato come gli infetti da Covid-19. Ci pensano gli apparati del Pd, le sinistre al timone (tutte quelle briciole di pane avariato che non bastano a far sopravvivere un piccione d’inverno, ma che rendono ricchi Italiani Vivi, Leu, Lei e Lor signori a 5 stelle senza zucca nel sale o sale in zucca), e i grandi capi Toro Seduto (due volte al Quirinale e ora in senato) e Cavallo Pazzo (anche lui artefice di un casino istituzionale che si chiama solo in un modo: governo illegale del disastro).

Non scandalizzatevi, signori del «politically bischer»! Se lo fate perché rabbrividite alla parola tipo «merda», mostrate e dimostrate di essere quadrupedi ignobilmente ignoranti di Dante e della cultura classica.

Va bene che lo avete già fatto vedere in maniera esplicita quando avete coperto «l’oiseau» (così può andare?) a tutte le statue gnùde di Roma per accogliere i musulmani che trattano le donne come esseri inferiori: ma volete continuare a far vedere quanto siete ignoranti e somari a immagine e somiglianza delle minestre dell’istruzione progressista?

Il sistema marcio varato dal compromesso storico (Dc-Pci e giù giù), quello che ha corretto e corrotto tutti i costumi in Italia, ha funzionato perfettamente distribuendo attestati, diplomi, lauree e, successivamente, posti in cattedra, primariati in sanità, posti di lavoro da dirigenti e da impiegati a chi leccava i piedi ai due blocchi solo apparentemente contrapposti, i preti neri e i preti rossi.

E in questa frittura mista, con tanto di anelli di totano e nero di seppia, certe velinerie si sono particolarmente distinte in continue «tromboviolinate» che, da parte dei giornalisti integrati e funzionali al PoDere, sono state e continuano ad essere difese e incoraggiate a fare sempre peggio.

Così torno al «punctum dolens» a costo di scassare i cabbasisi ai censori della disciplinare dell’OdG della Toscana.

Mandateci tutti sotto processo: specialmente quando diciamo la verità!

Quando abbiamo scritto (su Linee Future e su Linea Libera) che l’ufficio stampa e la sua coordinatrice-portavoce dei direttori generali, Daniela Ponticelli, era né più né meno che l’omologo della Sacra congregazione “de propaganda fide” del Vaticano o dell’Opus Dei, certi signori “colleghi” ci hanno sbeffeggiato e svillaneggiato dandoci di sessisti, di mentecatti poco furbi e di scorretti, perché dicevamo che le veline provenienti da quel velinificio non rispettavano il dovere della “verità sostanziale” richiesta ai giornalisti.

La responsabile dell’ufficio stampa (e propaganda) ci sfidava e mentre noi sostenevamo che i tagli di Rossi alla sanità erano la morte e la decostruzione della sicurezza sanitaria toscana, costei, accanita scudiera del Pd, sosteneva che tutto andava bene, che la sanità si potenziava e che c’erano più posti letto di prima: forse sì, ma letti all’obitorio. Di fatto due o trecento in meno a Pistoia rispetto al Ceppo (salvo errori, s’intenda). Ma noi eravamo discriminatori e sessisti.

I puritani della disciplinare dettero ragione allo scriba femmina del faraone (per solidarietà politica?). A gennaio altri puritani la hanno sostenuta di nuovo con un bell’applauso e una pacca sulla spalla a presa in giro per noi che segnalavamo una selva di incongruenze e infrazioni disciplinari documentali. Ma questa è un’altra storia che finirà altrove.

Bene. I fedelissimi censori del Granduca hanno voluto così: ma come si spiegano, oggi, loro così ligi alle norme della deontologia e della verità, il fatto che il signor Rossi ha fatto pubblicare, dal suo nutrito e agguerrito ufficio stampa, il comunicato dal titolo Duemila assunzioni di infermieri e Oss. Pronte anche le graduatorie per 670 medici specialisti – Scritto da Lucia Zambelli, mercoledì 11 marzo 2020 alle 10:53?

Ora, o voi eccellenze prontissime a censurare con spocchia e senza riflettere, qual è la verità sostanziale prevista tassativamente dall’articolo 2 della legge 69/1963? Quella che abbiamo sempre detto noi «poco furbi» o quella delle «tromboviolinate» sessiste dell’ufficio stampa dell’Asl-3 Pistoia, poi Usl Toscana Centro?

E ci voleva proprio il Covid-19 per far scoppiare tutte le illogicità manifeste dei vostri augusti, acefali e demenziali pronunciamenti? Eppure qualcuno di voi era pure laureato in giurisprudenza! E altri avevano perfino lavorato per decenni alla procura della repubblica di Firenze! E ciò come si spiega?

Che altro dire di tante stupidaggini messe in fila nero su bianco?

Edoardo Bianchini

Diritto di cronaca, critica, satira, libero pensiero insopportabile ai “politicamente corretti”

Le commissioni di disciplina (tutte) degli ordini professionali sono come i giudici: o non capiscono l’italiano o non leggono nulla di ciò che dovrebbero leggere o non vogliono capire quello che si dice loro: e – non poche volte – finiscono con dare notevoli esempi di irragionevolezza delle loro brillanti qualità salomoniche