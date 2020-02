sistema marcio. LA DEMOCRAZIA DELLA “COSTITUZIONE” DI PROPRIETÀ DEM

LEGALITÀ SIGNIFICA

SE UNO COMANDA COMUNQUE

Cristo volle morì fra la gentaccia.

La maggior parte ’gli eran contadini

Quando li védde gli cascò le braccia,

Disse: son nelle man degli assassini!

LA COSTITUZIONE non è mai esistita in questo paese. È vero che ci dettero a intendere che la avevano scritta e che era entrata in vigore, ma lo fecero, a tempo e luogo, con lo stesso intendimento di chi, di quella carta, ne avrebbe fatto carta igienica o straccetti per pulire il rasoio dei barbieri. E sapendolo: cioè con perfettissimo dolo.

Nel frattempo Palmiro Togliatti, dalla doppia vita e dalla doppia moralità, riempiva i palazzi di giustizia di armigeri suoi. E questo è continuato e continua tuttora, incessantemente. La scuola, la sanità e la giustizia funzionano – nell’ottica comunista imperante – allo stesso modo: con appena qualche diversità, ma solo apparente.

Nella scuola, infatti, vivaio del reddito di cittadinanza ufficiale, si imbarcano (attenzione: l’azione non è riflessiva; è passiva = vengono imbarcati!) centinaia di migliaia di docenti (?) di sinistra (stile la minestrA grillina della distruzione) pronti a insegnare il credo del politically correct per “abbiaccare” la mente già flat dei ragazzini figli del loro tempo, cioè senza speranza di sviluppare nient’altro (oltre al cervello rettiliano: mangiare, bere, dormire, scopare e cacare) che il senso della “responsabilità sardinale”, che risponde a ordini come questi:

♦ odio santo contro chi non la pensa dem ♦ linguaggio corretto solo con i dem ♦ la resistenza ce lo ha insegnato, ammazzare un fascista non è reato ♦ il potere che ti assicura Sanremo e la Gruber ha sempre ragione

I maschi, in questo settore, sono residuali; tutti quelli scartati dal resto delle professioni.

Anche in sanità vige lo stesso principio di ossequio al PoDere: cambiano però i metodi. Lì fai strada e carriera non per graduatoria (come i paria della pubblica [d]istruzione), ma se sai suonare il piffero in senso proprio e figurato.

Cosa significa suonare il piffero nell’America democratica di Hilary Clinton ce lo fece vedere il suo atletico marito direttamente nella stanza ovale come i suoi coglioni.

Colà lo spifferamento della Monica Samille Lewinsky viene detto, appunto, «blow job» (termine, job, che è caro anche a Renzi con il suo famoso Act).

Traduciamo per chi non sa bene l’inglese: «lavoro del gonfiare» o, in italiano, più semplicemente pompino. In sanità chi non è disponibile a fare pompini finisce in commissione di disciplina (vedi casi di Pistoia e Lucca, addirittura con sospensione del primario), dando conferma di quello che un nostro conoscente affermava chiedendo alla moglie «ne fai, te, di pompini?». E quando lei rispondeva di no, lui concludeva: «Allora tu fai poca strada».

In sanità i capi vengono designati a seconda di ciò che scrivono sui loro facebook, dove più o meno sono tenuti a dichiararsi Pd o a osannare il «padreterno che nei cieli sta» come un coro di cherubini in adorazione di dio.

Nella scuola questo accade ai presidi: che vengono cooptati come tali anche se – come la minestrA attuale – non conoscono né l’inglese (voto 5) né l’informatica (voto 0) o se sono diventati professori scrivendo in copia-e-incolla la relazione finale della Ssis.

Della magistratura che dire? Basta un nome (Palamara) e un sopporto (Lotti, plurale di botteghino del lotto) accostati a illustri esempi quali Di Pietro e altri transfughi in politica (fate voi), per tirare le somme.

Siamo, come nella canzone dei cantastorie, «nelle man degli assassini». Basta pensare alle vicende dei sequestri di persona in mare e di Salvini.

Ve ne do una esemplificazione volante desunta da Pistoia, Mont-Ana e Firenze. Riguarda la cosiddetta trasparenza della pubblica amministrazione in ambo i casi (come disse a suo tempo Zingaretti parlando di tre persone!).

PISTOIA. Due Pec inviate a un preside-dirigente scolastico di un famoso istituto cittadino, che non ha mai risposto. Una Pec inviata al dirigente provinciale dell’istruzione per segnalare il caso, a cui, però, non è stato dato riscontro. I dipendenti statali e pubblici fanno solo una cosa: riscuotono lo stipendio, il resto ciccia e mancia!

MONT-ANA. Un totale di 5 o 6 o più Pec al Sindaco Betti, alla comandantA della polizia municipale (o municipalA?), prof.ssa di educazione fisica Paola Nanni, alla segretaria comunale (o comunalA?) Donatella D’Amico e alla dott.ssa Paola Aveta (di Agliana); ma anche alla giunta aglianese e alle minoranze (ideologo Guercini compreso), sempre cadute nel silenzio ermetico del gioco del nascondino. È tutta gente che ha urgente bisogno di occhiali e Amplifon!

FIRENZE. In tribunale, e altrove, comportamenti a dir poco illegali nel portare avanti processi civili e procedimenti amministrativi. Ma di questo parlerò a tempo e luogo pubblicando i documenti al momento opportuno – quindi, per ora, portate pazienza.

Cosa ne pensate di uno stato in cui da 8 anni 8 è al governo una sinistra Pd che non ha mai vinto una tornata elettorale, ma che è tenuta in vita grazie all’ausilio di un polmone d’acciaio, la Costituzione, sempre in funzione grazie a due illustrissimi luminari di scuola frankensteiniana – Napolitano e Mattarella –, più noti come i “garanti della corretta applicazione delle norme costituzionali”?

Povero popolo, sei tanto bue!

A metterti a pecora ne bastano due…

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Delitto di cronaca, critica, satira e… costituzionicidio

Con Lotti, Bonafede e Palamara, invece che Giustizia è una caciara!