sistema neve e contributi. L’ASSESSORE LEONARDO MARRAS (PD) RISPONDE A LUCIANA BARTOLINI (LEGA)

Bandi per le imprese che svolgono attività di gestione aree sciistiche tra il 2011 e il 2020, “per un ammontare complessivo di oltre 6,7milioni di euro”. A Comuni, Unioni di Comuni e Province contributi per 25 milioni e 32 per investimenti

FIRENZE. L’assessore regionale Leonardo Marras risponde in Aula a un’interrogazione della Lega, prima firmataria la vicepresidente della commissione Aree interne, Luciana Bartolini, in merito ai contributi per il sistema neve: i bandi, i contributi e i provvedimenti attualmente allo studio per sostenere le imprese del settore colpite dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria.

L’assessore Marras ha ripercorso e illustrato nel dettaglio i principali contributi e interventi della Regione nelle quattro aree sciistiche della Toscana. Bandi per le imprese che svolgono attività di gestione aree sciistiche tra il 2011 e il 2020, “per un ammontare complessivo di oltre 6,7milioni di euro”. Contributi a Comuni, Unioni di Comuni e Province e interventi a sostegno delle infrastrutture dei territori montani della Toscana: oltre 25,3milioni di contributi e investimenti per oltre 32,4milioni di euro.

Marras:

“Domani avremo, come assessori al turismo delle Regioni, un incontro con il ministro Garavaglia per le risorse del decreto Sostegno, che prevede risorse aggiuntive per 700milioni: chiediamo un riequilibrio delle risorse, ma sono previsti sostegni a tutte le figure professionali del sistema montagna, che hanno subito un notevole danno e si trovano a vivere la condizione paradossale di un inverno straordinario dal punto di vista della neve”. La Regione valuterà “l’effetto finale rispetto all’impatto reale del provvedimento aggiuntivo del Governo. Potrebbero essere necessarie misure ulteriori. Dal bilancio regionale, chiederemo almeno 381mila euro per completare bando 2020 a sostegno delle Pmi delle aree sciistiche, e almeno un fondo da 600mila euro per il sostegno alla ripartenza della stagione 2021”.

La consigliera Bartolini, nel ringraziare l’assessore per il “quadro specifico” fornito in risposta, rileva, in particolare, che:

“Mentre il Comune di Abetone-Cutigliano in questi anni ha speso tutto quello che aveva a disposizione, mettendo in circolo denaro per l’economia locale, la stessa cosa non è successa per la Provincia di Pistoia, che ha tutto fermo dal 2007-2008, con progetti che aspettano di essere portati avanti da dodici-tredici anni”.

[bartoli – regione toscana]

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: