SISTEMA NEVE, GALLETTI (M5S): “SERVE UNA VISIONE POLITICA IN GRADO DI SUPERARE L’EMERGENZA CLIMATICA” 

Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Toscana sulla crisi dell’economia dei distretti sciistici toscani

FIRENZE. Irene Galletti, Capogruppo M5S in Regione Toscana, commenta le dichiarazioni del governatore Eugenio Giani a margine dell­incontro tra la ministra del Turismo Daniela Santanchè, i presidenti delle regioni del Centro Italia e gli operatori del settore, sulla crisi della stagione sciistica dell’Appennino.

Per Galletti è un “Bene sostenere il settore del sistema della neve del Centro Italia con immediate risorse, ma bisogna anche fare una riflessione pragmatica sull’attuale situazione climatica, che rende difficilmente pianificabile una stagione turistica invernale sulle nostre montagne.

Più volte, negli ultimi anni, sono stati spesi soldi per sostenere i lavoratori e le imprese del settore sciistico toscano, come ristori e come contributo alla destagionalizzazione delle attività turistiche, senza tuttavia vincolare parte delle somme erogate in maniera decisa a questa seconda eventualità.”

“Va fatta una seria riflessione sul “Piano Appennini” che nascerà – chiosa la Capigruppo M5S — già annunciato, ma ancora tutto da definire dal punto di vista legislativo. Auspichiamo che le misure che verranno implementate non si riducano ad interventi una tantum, ma che siano vincolate ad una visione politica in grado di cogliere la sfida che i cambiamenti climatici e ambientali che stiamo vivendo ci impongono.”

“Chiederemo chiarimenti in merito alle azioni future della Giunta Toscana per tutelare il sistema turistico delle nostre montagne – conclude Galletti — e un’accurata rendicontazione sui soldi erogati al sistema neve regionale negli ultimi dieci anni, per capire se le azioni messe in campo fino ad oggi dalla Giunta toscana abbiano avuto un effetto positivo nell’economia della Montagna e nel processo di destagionalizzazione dei flussi turistici”

