serravalle. SLITTANO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA A CASALGUIDI

Serravalle Civica: “Un errore inammissibile”

SERRAVALLE. Il quadro economico dei lavori di rifacimento della pista di atletica di Casalguidi ad uso scolastico ed amatoriale, che avrebbero dovuto concludersi a fine estate, era pari a 685mila euro.

Nell’ultima seduta del consiglio comunale, però, grazie ad una interrogazione della minoranza abbiamo appreso che tali lavori slitteranno all’anno nuovo a causa di un cedimento del fondo della pista. Ciò naturalmente aumenterà di non poco il costo dell’opera.

Come cittadini, rimanendo alquanto perplessi del fatto che i tecnici comunali non si siano accorti in fase di verifica iniziale del deterioramento del fondo della pista, vorremmo sapere a quanto ammonterebbe la spesa di questi ultimi interventi, che ci sembra non sia stata ancora quantificata.

In secondo luogo, visti i precedenti dei lavori di ristrutturazione della palestra (non ancora inaugurata dopo 4 anni di chiusura), non possiamo che prendere atto dell’incompetenza e della superficialità che caratterizzano l’operato di questa giunta. Un’amministrazione comunale, che gestisce il denaro pubblico, non può permettersi di sbagliare nemmeno una volta e, nel caso in cui ciò avvenga, non ha giustificazioni, dovendo solo scuse ai cittadini.

Figuriamoci sbagliare due volte! Oltretutto sono qui in gioco studenti e società sportive che sono già stati penalizzati e che lo saranno ulteriormente.

L’amore della trasparenza vorrebbe che gli errori o comunque gli incidenti di percorso venissero illustrati davanti alla cittadinanza in assemblea pubblica e che le spese venissero rendicontate centesimo per centesimo.

Per la palestra gli amministratori, che si vantano per la loro disponibilità al dialogo e al confronto, hanno rifiutato la nostra richiesta. Per la pista di atletica che cosa faranno? Avranno il coraggio di presentarsi di fronte alla cittadinanza per fornire delucidazioni e presentare le proprie scuse?

Serravalle Civica