smemorati. AGLIANA O COLLEGNO? LA SEGRETARIA GENERALE AVETA SI È FORSE DIMENTICATA DI ANDREA ALESSANDRO NESTI?

L’atto organizzativo 2/20 del Comune di Agliana dimostra come il “mai comandante” abbia usufruito e usufruisca di protezioni politiche e coperture di sistema. Che dice in proposito l’assessore Ciottoli? Prenderà in carico la seppur tardiva revisione della posizione del «pupillo della sinistra» della Piana?

AGLIANA. Abbiamo già spiegato che la storia del “mai comandante” Andrea Alessandro Nesti è costellata da ampie coperture politiche e protezioni, assicurate – illegalmente e con buona pace dei controllori tutti sovraordinati – da ben tre segretarie ciecate e smemorizzate: la Madrussan, la D’Amico e l’Aveta. Nesti è stato un superprotetto e raccomandato dal Pd e i dirigenti strapagati lo hanno sempre coccolato: non hanno applicato le sentenze del Tar; hanno ignorato le clausole di licenziamento dei contratti di lavoro e le sue numerose malefatte in Comune, assicurandogli per 15 anni l’impunità. Le carte parlano da sole, e quella che segue è solo un’ennesima riprova.

Siamo purtroppo costretti a tornare sull’affaire Nesti (sì, perché Nesti è un vero e proprio affaire, che si sviluppa sulle presunte ridicole ipotesi di diffamazione contro di noi giornalisti non attovagliati) e non perché noi siamo cattivi, ma perché i documenti raccolti, e sempre ignorati dalla procura (e perché?) sono dimostrativi delle protezioni assicurate al Nesti da sempre. Questo anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato 530 del 2015, dopo la quale, il “mai comandante”, si è ritirato in aspettativa per un lungo periodo.

Pubblichiamo oggi – e ciò soprattutto all’attenzione dell’assessore al personale Ciottoli – degli estratti dell’atto organizzativo 2/20 del Comune, che il Nesti ottenne dall’Aveta confidando nell’accoglimento delle sue strampalate pretese di risarcimento troncate dal giudice del lavoro.

Nesti pensava di subordinare la sua ri-collocazione al lavoro, con comodità e convenienza (…c’è chi può e chi non può. Lui può!), dopo che il giudice Barracca si fosse pronunciato su una lite che sembrava andare a suo favore: tanto che nel 2019, il Comune aveva addirittura stanziato ben 230 mila euro di tesoretto per il pagamento di una eventuale provvisionale in suo favore; una cifra che tutti si attendevano di sborsare, ma che nessuno ha visto pagata, per l’effetto del pronunciamento giudiziale.

La sentenza è del Novembre 2021. E ha visto il rigetto delle domande del caducato Nesti con “0” euro di risarcimento e nessun reintegro di graduatoria, sospendendo dunque ogni utilità dell’atto organizzativo che doveva essere aggiornato dopo la sentenza del giudice Barracca.

Lo aveva scritto l’Aveta nel 2020. Dunque ci spieghi, la segretaria generale: quali provvedimenti si dovevano/dovranno prendere per sistemare ope legis il “mai comandante” e ricollocarlo dove prevede ordinariamente le pattuizioni dei documenti validati dai contratti con la famosa clausola di licenziamento e ben firmata?

Riaffiora ancora, come un fantasma, l’emblematica vicenda del messaggio uozzap dell’agente Vilucchi al Buono, nella quale i due dicono che l’Aveta avrebbe concordato e previsto di fare un abbuono al Nesti con una maldestra compensazione sul risarcimento di 600 mila, rigettato dal Tribunale.

Altrimenti perché questa omertà e negligenza sulla definizione organizzativa dell’assetto dell’istruttore amministrativo e mai comandante Andrea Nesti? La dirigente Anita Ponziani è informata dell’Atto 2/2020 o è anch’essa caduta afflitta da sindrome di smemorina?

Le periodazioni riportate dell’Atto Organizzativo 2/2020 sono molto chiare: cosa doveva succedere dopo la “pronuncia della sentenza di primo grado in esito alla controversia in corso” contro il Comune (roba di da 600 mila euro)?

La segretaria generale non ha fatto niente; niente gli amministratori di centrodestra; niente la procura della repubblica che, ancor peggio, nonostante avessimo pubblicato tutti i documenti che mostravano e dimostravano una serie infinita di illegalità e protezioni del Nesti, ci ha persecutoriamente sistemati con una condanna su cui il giudice Gaspari non ha fatto molto sforzo di analisi e commento, finendo col favorire le opinioni (sbagliate e ingiustamente favoritistiche) di suoi colleghi Pm, Curreli e Gireco. E ancor oggi in procura esistono “sacche di resistenza” che vorrebbero accreditare il Nesti come vittima, mentre invece i documenti dimostrano che è stato sempre e solo protetto, favorito e pure carnefice di suoi subordinati con i suoi atteggiamenti arroganti di perfetto autòcrate (il neretto è stato inserito dal direttore: se ne prenda nota).



Il Nesti a termini di contratto doveva essere licenziato dal 2010 (lo sosteneva lo stesso avvocato del Comune Mauro Montini) e invece è ancora stipendiato dal Comune e posto al riparo sotto le tiepide ali protettive sia dei compagni che del centrodestra, traditore della sua stessa campagna elettorale con cui aveva vinto le elezioni.



Che dice Ciottoli su questa vergognosa storia che investe il mai Comandante? Aspetta il controllo dell’Aveta che non ha mai controllato un bel nulla? Lo sanno il Comune che l’atto 2 del 2020, è rimasto lì senza alcun provvedimento necessario e conseguente? Ma in che razza di Agrùmia siamo?



Gli atti organizzativi, i contratti, i regolamenti a cosa servono se poi vengono dimenticati o usati in modo alternato a seconda della capocchia rossa o blu del soggetto? Alla Paola Aveta, serve una cura di fosforil per superare le crisi di una smemorizzazione che sembra affliggere in modo costante ogni dirigente apicale del Comune di Agliana?

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]

Qualcuno ci spieghi chiaramente perché anche la procura di Pistoia protegga Andrea Alessandro Nesti ed abbia scelto di trattare il suo caso quando il mai comandante, in quanto vice procuratore onorario ed ex collega dei Pm togati, era (a nostro parere) di fatto incompatibile sotto il profilo dell’ambiente pistoiese e doveva essere destinato ad altro tribunale. e.b.