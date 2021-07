smemorizzati. PEDRITO FE’ LE COSE E INDI LE SCORDA, MA QUALCUNO POPÒI GLIELO RICORDA. AGLIANA VOLÉA TOGLIER DALLA “STÙMIA”, CHE AVEVA PRIMA QUANDO ELL’ERA AGRÙMIA: IN TROMBA LUI PARTÌ CON TESTA BASSA, MA SE ’UN CI GUARDA BEN, ZUCCA SI SQUASSA…

AGLIANA. Sembra che Pedrito non ricordi bene il passato appassito recente; le molte confidenze e informazioni passate in riunioni carbonare, ma anche i contributi elettorali di facoltosi locali (intercettati grazie alla falegnameria) oltre ai molti momenti di ottima cucina & pappatoria, condivisa non solo con la bottarga fornita dall’assessore Agnellone nell’immediato della sua elezione…



Tra le dimenticanze di Pedrito, spicca la mail della consegna delle password riservate ai consiglieri comunali per la consultazione del sistema di archivio digitale degli atti “Urbi” del Comune di Agrùmia.

Nel 2018 l’allora consigliere Benesperi coordinava un gruppo di persone che aiutavano con contributi e documenti Linea Libera per fare emergere le inchieste che sono state poi fondamentali (lo disse l’Agnellone, con riconoscenza dopo l’elezione) e decisive, per spostare, a favore della coalizione del centro destra, quel 2% di indecisi che permise la presa della Bastiglia.

Alcune inchieste sono memorabili: i motorini sequestrati e dimenticati da Nesti, poi pagati come “acquisto beni per il comando di Polizia Municipale”; la vicenda delle assicurazioni pagate sui due motoscooter fermi da anni; quella di Ancinnovazione srl (l’ultima folliadi Rino Fragai); gli automezzi circolanti senza revisione; la paletta della Pm di Pistoia rinvenuta nella cassaforte del Nesti (un ricordino affettivo?); la vicenda dell’acquisto di pubblicità su Tvl Pistoia di don Manone con il più notevole conflitto di interessi del Magnanensi-sindaco (aveva la figlia Serena a presentare i programmi di don Luigi Egidio), lo sconcio di “Pane & Rose”, con la Luisa Tonioni in potenziale conflitto di interessi; l’incredibile vicenda del Ponte autostradale di via Matteotti; il “libro dei Morti” (protagonista l’ex assessore Massimo Vannuccini) e altre questioni ancora che omettiamo per brevità ma che, comunque hanno aperto gli occhi a tutti fuorché alla procura della repubblica e al signor Claudio Curreli al quale la terra di Agliana era e resta nota per due sue specifiche e caratterizzanti mission:

1. la redenzione delle prostitute di colore sulle rotonde d’Agrùmia

2. l’opera di appoggio agli accoglienti di Pistoia (don Tofani compreso) attraverso il coordinamento (regolare o no?) della rete Terra Aperta, con opere di misericordia a vantaggio dei clandestini

Attenzione: le righe evidenziate in marrone sono di paternità Bianchini, stalker pericolosissimo e interpolatore/manipolatore seriale del pensiero altrui – n.d.r.



Il già consigliere Luca Benesperi (oggi Pedrito el Drito) aveva già consegnato la mail sulla coppia Artioli/Morosi (era il 29 gennaio 2013) e ancora consegnò le chiavi alfanumeriche utili alla consultazione diretta on line del sistema informatico Urbi: un atto poco cònsono ai suoi doveri di consigliere, perché fatto in violazione alle normative di legge sulla riservatezza degli atti non fruibili alla pubblica consultazione. Anche questo è un solido motivo di grande democrazia italiana…

Eccovi la mail, in parte riprodotta sopra.

In quei lunghi mesi di intenso lavoro – e chi segue il giornale, ricorda le numerose vicende che sono emerse come “scheletri nell’armadio” delle amministrazioni Magnanensi/Ciampolini/Mangoni, poi anche denunciate all’autorità giudiziaria, ma delle quali non si è saputo più niente –, l’impegno fu tale e tanto intenso per fornitura diretta di documenti pubblici ufficiali (determine di spesa e delibere di Giunta) che non fu mai necessario usare le password proibite – anche perché il direttore Bianchini proibì espressamente di compiere atti di piraretia e crimini informatici, tanto cari a certi dipendenti del Comune di Agliana che, come tutti quanti ben sanno e tacciono, non di rado sono adusi a violare il sistema ionformatido di ente; a entrar dentro le caselle di posta elettronica della gente; a copiarne i contenuti e a sbolognarli generosamente alla segretaria Paola Aveta, tutta contenta, poi, di denunciare le vittime delle operazioni illecite in veste di delinquente abituale e/o – come scriverebbe il signor Claudio Curreli – di assetati di commettere reati nell’ottica di «disegni criminosi… di talché» [interpolazione nerettica del Bianchini – n.d.r.].



Da chiedersi, oggi, se Pedrito si ricordava di questa peccaminosa mail, visto che reclamava “un cambio di direzione” nell’amministrazione aglianese.

Chissà se la procura vorrà rilevare – fin troppo tardivamente e a danni fatti a larga mano – tali comportamenti anomali o insisterà, con una sorta di sciocco orgoglio che la caratterizza, sulla strada del «vedo ciò che mi pare e il resto ciccia!».



Purtoppo – come dice il Machiavelli – molti umani sono tutto fuorché razionali…

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]

di

ALESSANDRO ROMITI

EDOARDO BIANCHINI

_________________________________

mostravi di lontano. Giacomo Leopardi da Recanati A Luca Pedrito Pedro, rimembri ancora

il tempo di tua vita consiliare,

che volontà splendéa

negli occhi tua sburlàti e fuggitivi

e tu sempre incazzato, a litigare

col piddì t’avvilìvi? Bollivano le inquiete

tue questioni di scorno:

era un perpetuo schianto,

allor che per abbatter Rino attenta

bolliva la polenta

per scottarlo di più come volevi.

Era il maggio d’Agrùmia e tu solevi

così perdere il giorno. Tu gli studi leggiadri

spesso lasciando e méssili da parte,

dove il tuo tempo primo

e di te tu spendéi fin troppa parte,

dalle finestre del Comune ostello

porgéi gli orecchi al suon del Pd in croce.

Poi t’infilài le ciòce

e al mare andéi per fare giri a vela! Godevi il ciel sereno,

entravi in tutti i porti

e te ne stévi lungi o sott’un ponte.

La tua lingua non dice

quel che facéi d’amèno. Che pensieri zuàvi,

che paranze, che tori, o Luca e via!

Quale allor t’apparìa

Agrùmia-Agliana a lato!

Quando ripensi a ciò, lo cor ti preme

il sole senza creme

che acerbo t’ha arrostato

e di nuovo tu crepi di paura!

O natura, o natura

perché non rendi ai buoi

quel che prometti lor? perché sì tanto

li lasci in mezzo a noi? Tu, pria che imbèrbe ti cuocesse il verno,

d’oscura cacca trattenuta a spinta

perivi, o sindachello. E non vedevi

il fior dei danni tuoi;

non t’addolciva il còre

la dolce lode dei calzìn per come

te li tenéi perfin quando salivi

in groppa a una puledra a’ dì festivi,

movendo il suo stupore… Anche moriva in poco

la speranza d’Agrùmia e i sogni bèi,

tutti fatti e annegàti,

di meglioràr. Ahi, come,

come passato sei,

tu, camerata! E Agrùmia ’un si rinnova

con figure sì sceme! questo è il tuo nuovo? questi

i fulmini, l’ardor dei cambiamenti

onde cotanto ragionammo insieme?

questa la sorte degli agrùmi spenti?

Scendendo giù dal pero,

tu, sindaco, cadesti: e con la mana

la fredda Agrùmia e ’nna figur ’e mmèrda

mostrasti qua, ad Agliana. Pènsaci Giacomino da Pirandello