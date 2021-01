SOCCORSO ROSSO 2.0 DA BELGIORNO ALLE CASE DEL POPOLO

Duro giudizio del Movimento Nazionale Prato sulla mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Belgiorno

PRATO. Spesso leggiamo sulla carta stampata, uscite di cui non capiamo il senso. Uscite che vengono pronunciate da personaggi che “dovrebbero” (il condizionale è d’obbligo) far parte di quella entità astratta chiamata opposizione, sia locale che nazionale.

Quella stessa opposizione, capitanata in consiglio comunale a Prato da Claudio Belgiorno che, in piena sindrome da soccorso rosso 2.0, arriva a chiedere addirittura, un fondo per aiutare le Case del Popolo.

Ci chiediamo perché Belgiorno non abbia mai parlato o proposto aiuti a fondo perduto per il comparto tessile della città, da tempo agonizzante.

Ci chiediamo perché non abbia mai parlato o proposto aiuti a fondo perduto per gli esercenti e per le partita iva che stanno pagando il prezzo di una crisi senza precedenti.

Ci chiediamo perché non ha mai proposto aiuti per le giovani coppie che decidono di sposarsi e mettere su famiglia.

Ci chiediamo perché non abbia mai parlato di un fondo di aiuto per tutte quelle giovani madri che spesso, purtroppo, sono costrette a ricorrere all’aborto, non potendo mantenere economicamente il proprio figlio.

Ci chiediamo perché dovrebbero essere aiutati dei Circoli, che già operano in un regime esentasse, e che da sempre sono il serbatoio elettorale del Partito Democratico.

E ci chiediamo quale sia il senso di questa mera operazione di chirurgia politico/estetica inscenata da Belgiorno.

Per questo ci sentiamo di dire: Compagno Belgiorno, dimettiti e togliti di torno!!!!

Umberto Presutti Gallinella — Movimento Nazionale Prato