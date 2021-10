SOFIAN ABOULMACHAYL NUOVO SEGRETARIO PROVINCIALE DEI GIOVANI DEMOCRATICI

Subentra ad Agnese Pippolini che ha guidato i GD di Pistoia nell’ultimo anno segnato dalla pandemia

PISTOIA. [a.b.] Sofian Aboulmachayl, studente universitario residente a Ponte Buggianese è il nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici di Pistoia.

Già coordinatore provinciale della Federazione degli studenti di Pistoia e Valdinievole, dal 2020 alla guida della Federazione degli Studenti Toscani Sofian Aboulmachayl subentra a Agnese Pippolini.

Il congresso provinciale di Pistoia dal titolo “L’alba di un nuovo giorno”, presieduto da Bruno Leka, si è tenuto stamani presso i locali del Circolo Arci Le Fornaci ed ha rappresentato un momento di passaggio, di discussione e confronto importante, per ripartire nellaazione e attività politica dei “Giovani Democratici”, in un periodo così complicato che richiede attenzione e partecipazione.

All’inizio dei lavori ha preso la parola anche il segretario provinciale del Pd di Pistoia che ha ringraziato Agnese Pippolini per il lavoro e l’impegno svolto. È intervenuto tra gli altri anche il consigliere regionale Pd Marco Niccolai.

“Erano presenti – ha scritto Niccolai – tanti giovani appassionati che rappresentano non solo il futuro, ma soprattutto il presente del nostro partito. Giovani che, con la loro passione e dedizione, sono già l’ossatura di tante delle nostre amministrazioni comunali”.

“Conosco Sofian da anni e mi ha sempre colpito la sua passione e la sua determinazione nel portare avanti le battaglie degli studenti e dei più giovani; sono felice che metta questo patrimonio di impegno ancora più a disposizione di tutto il nostro partito”.

Ed ha concluso: “Un grande in bocca al lupo per il lavoro che aspetta lui e tutti i giovani democratici della nostra Provincia; un altrettanto grande grazie alla segretaria uscente Agnese Pippolini per il lavoro svolto in questo anno segnato dalla pandemia dove, nonostante le varie difficoltà, è riuscita a tenere operativa e a far crescere la rete dei giovani democratici sul nostro territorio”.