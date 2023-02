sogni di gloria. QUELLA CHE HA LASCIATO LA PATENTE SUL TAVOLO VICINO ALLA FRUTTA

Maurizio Ciottoli, assessore del Comune di Agliana. Lì ce lo ha destinato il senatore Patrizio La Pietra, lo stesso che, fatto sottosegretario di vanga e zappa dalla Giorgia Meloni per combattere le farine di grilli (ma meglio gli avesse tolto certi grilli dalla testa), lo sorregge. Ciottoli si dà ormai per lanciato alle prossime regionali e, visto il bagno di voti della romana, se già 5 anni fa pensava a presentarsi al Cavallino Rampante, ora ci avrà già fatto la bocca, visto che il vento in poppa, anche da Linea Libera, gli ha fatto mettere un piedino dentro al potere. Una Linea Libera che ha capito l’errore fatto solo dopo che il Ciottoli, con il suo compagno di merende che però soffre di diarree e ruminazioni, non solo ha morso la mano che gli dava la pagnotta, ma calunniosamente, con il suo bimbominkia, ci ha denunciato e vuol far finire in galera non solo noi, ma anche la Lara Turelli, messa nei guai in principio da lui e dalla segretaria Aveta. A parte che dovrebbe buttare giù un po’ di pancetta, se vuole fare il fighetto che crede di essere… Ma prima di fare tanti sogni della Gloria di Roberto Benigni in Il piccolo diavolo, dovrà passare dal pettine con cui sarà richiesto l’accertamento della veridicità delle sue affermazioni in aula, dinanzi al giudice Gaspari. Perché quello che gli ha raccontato – lo sappiano tutti – altro non è che una falsa testimonianza in aula sotto giuramento. Ora: Curreli e Grieco gli hanno voluto bene, ma anche altri non sono così stupidi da non avere le prove necessarie per dimostrare le sue falsità. Il tutto grazie alla copia forense del mio cellulare: quello che Curreli mi fece sequestrare dalla Gip Martucci… E vai col tango! Edoardo Bianchini

