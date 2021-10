SOLD OUT IN GALLERIA VITTORIO EMANUELE PER “EMOTIVAMENTE FRIDA”

Successo per l’evento teatrale promosso dalla associazione culturale Ipazia ColtivarCulture

PISTOIA. “L’evento della ripartenza”, così l’ha definito Antonella Gramigna, la presidente di Ipazia ColtivarCulture, associazione culturale nata più di tre anni fa, e che conta già numerose iniziative di successo nel territorio pistoiese. Introdotto da Dania Meoni, insegnante e socia di Ipazia, che ha ricordato con una poesia l’immagine di Frida Kahlo come donna combattiva e ribelle, fuori dalle regole sociali imposte, seppur fragile e sofferente di salute.

“Un evento teatrale per godere di questa splendida performance della compagnia “D’arte fatti” e supportare attraverso il contributo dei partecipanti, l’associazione Eimì, nata a sostegno del mondo della disabilità attraverso la didattica — dice Gramigna — è stato un bel sold out, che ci ha fatto capire quanto sia importante per la città la solidarietà ed anche il ritrovarsi dopo questo terribile momento pandemico.

È stato davvero emozionante vedere una Galleria Vittorio Emanuele (ex cinema Eden) così piena. Grazie agli artisti Serena Nacci, Ilaria Bonacchi, Giovanni Cozzolino e il chitarrista Diego Lopilato, e naturalmente a tutti i partecipanti”.

Era presente anche la vicesindaco Anna Maria Celesti che ha espresso parole sentite di apprezzamento sia per l’associazione Ipazia, e l’associazione Eimì, che per la compagnia teatrale.

