SOLDI AI CIRCOLI RICREATIVI, UNDICI CONSIGLIERI COMUNALI DI CENTRODESTRA SCHIERATI CONTRO LA PROPOSTA DI FDI

“I soldi sono pochi e vanno dati a chi vive del proprio lavoro. Le Case del Popolo sono strutture che non hanno fini di lucro e già godono di un regime fiscale agevolato”

PRATO. [a.b.] Undici consiglieri comunali di centrodestra di tutta la provincia in un comunicato hanno respinto la proposta del capogruppo di Fdi di Prato Claudio Belgiorno di istituire un fondo per sostenere i circoli ricreativi alle prese con la crisi.

“Gli aiuti – si legge in una nota — purtroppo non bastano per tutti e perciò è bene dare la priorità a ristoranti, bar, pizzerie e negozi che sono sfiniti ed esasperati.

I circoli ricreativi hanno sicuramente una funzione sociale importante, soprattutto per gli anziani, ma la proposta di FdI e Pd di aiuti, secondo noi non ha molto senso.

Questi circoli non hanno fini di lucro e godono già di un regime fiscale fortemente agevolato. Ad esempio non pagano l’Imu e ricevono anche contributi pubblici. Non solo: sono, o dovrebbero essere, frequentati solo da soci e gestiti da volontari; di fatto, quindi, la loro riduzione di fatturato non è una perdita in senso stretto, perché i circoli sociali ricreativi non hanno da produrre profitto come invece devono fare ditte e attività commerciali per sopravvivere”.

Il gruppo di consiglieri comunali punta anche sulla scarsità di risorse: “Gli aiuti economici non bastano per tutti e quindi bisogna indirizzarli in via assolutamente prioritaria a tutte le imprese che vivono del proprio lavoro come bar, pizzerie, ristoranti e negozi che ormai sono alla canna del gas.

I circolini Arci e simili riapriranno in sicurezza e i loro soci potranno tornarci quando tutto sarà passato”.

I Consiglieri Comunali firmatari sono:

Curcio Marco (Lega Salvini Premier) – Prato

Ovattoni Patrizia (Lega Salvini Premier) – Prato

Spada Daniele ( Lista Spada) – Prato

Garnier Marilena ( Lista Garnier) – Prato

Chiti Elena (Lega Salvini Premier) – Poggio a Caiano

Calugi Francesco ( Forza Italia) – Carmignano

Becherini Gabriele ( Forza italia) – Vernio

Storai Francesca (Lega Salvini Premier) – Vernio

Grazzini Matteo ( Lista Vaianesi) – Vaiano

Seri Gualberto ( Lista Vaianesi) – Vaiano

Santi Lorenzo ( Forza Italia) – Cantagallo