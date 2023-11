SOLIDARIETÀ AI TERRITORI COLPITI ED AI LAVORATORI DEI CONSORZI I BONIFICA

Il comunicato del Filbi Uil Toscana: “Necessario incrementare le maestranze e creare le condizioni affinchè gli enti e i lavoratori possano operare al meglio”

FIRENZE. La Filbi Uil Toscana ha riunito nella tarda serata di martedì il proprio direttivo regionale ed è emersa la volontà di esprimere, tramite un comunicato pubblico, la massima solidarietà dell’Organizzazione verso le comunità colpite dagli eventi alluvionali e di attivarsi fattivamente con iniziativa in favore dei territori toscani alluvionati.

Contestualmente la Filbi Uil intende esprimere la massima solidarietà anche ai lavoratori dei Consorzi di Bonifica che in questi giorni hanno prestato ininterrottamente la loro opera per ripristinare le arginature, monitorare i corsi d’acqua e presidiare gli impianti idrofori. Colleghi ed amici che senza risparmiarsi hanno svolto servizio di reperibilità h24 presidiando il territorio a fianco della Regione in una situazione di estrema emergenzialità.

Come sindacato di settore, composto esclusivamente da dipendenti dei Consorzi, ci sentiamo fortemente parte in causa in una circostanza così drammatica e particolare tanto da ribadire la necessità di incrementare le maestranze e creare le condizioni migliori affinchè gli enti ed i lavoratori possano operare al meglio.

[filbi uil toscana]