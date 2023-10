SOLO POSTI IN PIEDI PER IL CONGRESSO DI ITALIA VIVA PISTOIA

Francesco Romano Natali unico candidato alla presidenza provinciale

PISTOIA. Una platea gremita con solo posti in piedi ha accolto il primo congresso provinciale, regionale e nazionale di Italia Viva. Non sono passate inosservate, tra il pubblico e negli interventi, la presenza di Gabriele Romiti (sindaco di Quarrata), Federico Bruschi (sindaco di Marliana), Giancarlo Mandara (consigliere comunale pesciatino) e Anna Bruna Geri, coordinatrice provinciale di Forza Italia, oltre che Tommaso Braccesi, già sindaco di Cutigliano.

L’assemblea, presieduta dal coordinatore comunale di Pistoia Giancarlo Agnesino, ha visto la presentazione dell’unico candidato alla presidenza provinciale di Italia Viva, Francesco Romano Natali (coordinatore uscente assieme a Sonia Petrillo) illustrare la mozione congressuale.

Tra i punti più importanti, rilanciare il ruolo di Italia viva come forza di governo alle prossime elezioni europee ed amministrative del territorio, riaffermare sinergie nei comuni in cui il progetto amministrativo sta portando ottimi frutti come Quarrata e Monsummano Terme (comune al voto), oltre che concentrare la sfida sulle grandi questioni del territorio, dal mondo del vivaismo alla realtà di Hitachi nonché a quella dell’indotto industriale ed artigianale collegato.

Edoardo Fanucci, strizzando l’occhio alle amministrative in Valdinievole, ha caldeggiato un riassetto amministrativo teso alla fusione dei comuni e all’aggregazione dei servizi, ragionando nell’ottica della razionalizzazione delle spese e dell’incremento dei fondi amministrativi.

Gli iscritti di Italia viva potranno votare per le cariche di vertice nel giorno di Domenica 15 Ottobre p.v., presso il circolo Arci di Pontelungo (PT) e presso l’Hotel Adua e Regina di Saba a Montecatini Terme.

I motori sono caldi, per un punto di partenza che vuole mettere insieme Unione Europea e territorio, nel solco del lavoro svolto a Bruxelles dal segretario regionale di Italia Viva Nicola Danti, con l’obiettivo di svolgere un ruolo da protagonista anche nel prossimo Parlamento europeo, accompagnato dal sostegno di Francesco Natali e di tutto il gruppo IV.

[michelozzi — viva pistoia]