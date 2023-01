SOPRALLUOGO DELLA PROVINCIA DI PRATO ALLA NUOVA SEDE DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

L’incontro è stato occasione per fare il punto sull’andamento dei lavori, in vista del trasferimento previsto per la prossima primavera.

PRATO. Lunedì 16 gennaio ha avuto luogo il primo sopralluogo congiunto della Provincia e dell’ Ufficio scolastico territoriale di Prato presso i locali – individuati attraverso Avviso Pubblico – da destinare alla nuova sede dell’Ufficio scolastico provinciale, in Via Valentini n.7.

Presenti il Presidente Simone Calamai, il Dirigente scolastico dell’Ufficio territoriale di Prato Nicola Neri Serneri e il personale dell’area tecnica.

Soddisfazione è stata espressa da parte del Presidente Calamai e dal Dirigente Neri Serneri riguardo a “uffici di ottima fattura e caratterizzati da una posizione centrale, in prossimità dei principali uffici pubblici, e dunque di grande rilievo per l’utenza, che porteranno ad un rilevante miglioramento dei servizi”.

Si tratta di un fondo di 600 mq, con un ampio spazio interamente dedicato all’archivio scolastico, per un contratto di affitto della durata di 6 anni.

Il trasferimento degli Uffici si è reso necessario in quanto l’attuale sede temporanea – occupata dal 2011 – sita al’’interno del fabbricato in Via Valsugana di fianco al Liceo Scientifico Copernico è un’area destinata alla demolizione, in vista della costruzione di quella che sarà la nuova succursale dell’Istituto Copernico, intervento finanziato grazie ai fondi PNRR.

