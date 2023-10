Il convegno informativo in programma il 19 ottobre prossimo è promosso e organizzato da Msp Toscana

PISTOIA, Si svolgerà il giorno 19 Ottobre 2023 a partire dalle ore 15.00 presso la Sala della Provincia, in via Cavour 37 – Palazzo Bali, il Convegno Informativo dal titolo Sopravvivere alla Riforma dello Sport.

Si tratta di un evento aperto a tutti, a partecipazione gratuita, che si rivolge in particolare alle associazioni e alle società sportive, ai tecnici, agli istruttori, ai professionisti di categoria, in generale a tutti coloro che vogliano capire di più e con approccio pratico-operativo a proposito dell’applicazione delle norme all’ambito sportivo a seguito della Riforma dello Sport.

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, è promossa e organizzata da MSP Toscana con la finalità di consentire agli operatori del mondo dello sport dilettantistico, in forma assolutamente gratuita, di essere aggiornati a proposito degli sviluppi e degli aspetti relativi alla nuova riforma.

Le novità che riguardano l’ambito sportivo, e che li vedono coinvolti, saranno affrontate da esperti in materia fiscale —amministrativa con riferimento alle norme che sono ad oggi attuative.

Di seguito il programma e i nomi dei relatori: ore 15.00 Registrazione partecipanti.

Interverranno Fabio Pientini, Presidente MSP Toscana, Cristiano Anzilotti, Dottore Commercialista esperto di fiscalità in ambito sportivo.

Cristiano Anzilotti, che è oggi parte di Centro Servizi MSP Toscana, interverrà sulle tematiche principali cercando di fare chiarezza. Al termine degli interventi verrà lasciato spazio per rispondere ai quesiti dei partecipanti.

ore 17.00. Chiusura lavori

Modera il convegno Irene Pagnini Dott.ssa in Comunicazione, che fornirà elementi utili specifici relativi a questo ambito.

L’evento è stato realizzato con il contributo di Gelateria Artigianale BiBot partner in convenzione e promosso in media partnership con UAU Magazine.

È gradita conferma da parte dei partecipanti a toscana@mspitalia.it oppure +39 333 8793 682 Whatsapp o telefonicamente)

Si ringrazia Mia’s Communication. Organizza MPS Toscana ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI coaudiuvato da Centro Servizi MSP Toscana

Centro Servizi MSP Toscana è un sistema organizzativo di riferimento formato da professionisti specializzati per il mondo sportivo e i suoi contesti di competenza a disposizione di società sportive, associazioni di promozione sociale e culturale – affiliate e non al nostro ente di promozione – per la corretta gestione dei diversi aspetti che le riguardano. I servizi offerti riguardano tre aree, che sono ambiti imprescindibili e in continua evoluzione nel contesto attuale.

L’area istituzionale e formativa, gestita direttamente dal comitato periferico regionale presieduto da Fabio Pientini; l’area fiscale, civilistica e amministrativa gestita dallo studio professionale convenzionato e nella figura di Cristiano Anzilotti; area comunicazione una macroarea gestita dalla nostra agenzia di comunicazione e eventi convenzionata, Mia’s Communication.

La mission è offrire un servizio di qualità, garantire tempi di risposta rapidi e massima assistenza visto che l’imminente riforma dello sport e i nuovi continui modelli di comunicazione impongono agli enti di promozione sportiva una presa in carico diversa dal passato: alla fase didattica e formativa deve essere affiancata una prospettiva gestionale del settore che vede integrati questi nuovi servizi.

[irene pagnini]