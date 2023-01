soroptmist pistoia-montecatini. ELISA POTENTI, LA NUOVA PRESIDENTE: SUCCEDE A PATRIZIA CECCHI

Un biennio di rinascita, di ritorno alla vita dopo gli anni difficili della pandemia, a sostegno delle donne

PISTOIA. Al ristorante Toscana Fair si è tenuta la cerimonia del “passaggio della campana” del Soroptimist Pistoia-Montecatini, associazione di donne impegnate nel mondo del lavoro. La presidente uscente, Patrizia Cecchi, ha passato il testimone a Elisa Potenti, dottoressa in Farmacia, che guiderà l’associazione per un biennio, sino al 31 dicembre 2024.

Presenti per l’occasione, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il comandante provinciale dei carabinieri Stanislao Nacca, il vicequestore della polizia di Stato, dirigente del commissariato di Montecatini Gaetano Di Mauro, i primi cittadini di Chiesina Uzzanese Fabio Berti e Monsummano Terme Simona De Caro.

Relatrici della serata, dedicata a vivande e bevande (a vino e zafferano in particolare), la pesciatina Ilaria Tarabori, un tempo tecnico di endoscopia oggi imprenditrice di successo dello zafferano di Madonnino, sulle colline di San Ginese di Compito, e la fiorentina Erica Benucci, sommelier e relatrice Fisar. Ha partecipato anche il presidente di Gusto Toscano, l’accademia del sigaro toscano, Luca Piattelli di Chiesina Uzzanese.

Partendo dalla frase di Orazio “Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus”, la presidente Potenti ha dedicato la serata alla rinascita delle attività e ribadito l’impegno dell’associazione a favore delle donne, specialmente di quelle che al momento vivono situazioni di difficoltà e disagio.

“È tempo di bere e danzare con piede sfrenato: questo biennio deve rappresentare anche per noi il ritorno alla vita. Elaboreremo progetti al femminile legati al nostro territorio: Pistoia e la Valdinievole in primis. Il Soroptimist Pistoia-Montecatini da sempre si caratterizza per la passione delle associate, per il loro forte impegno a sostegno e supporto di signore, ragazze e bambine. Ci attendono due anni intensi, ove abbiamo voglia di dare il nostro fattivo contributo a cause nobili. Confido nell’aiuto di tutte”.

Eccellente il riscontro avuto dalle ospiti: Tarabori, che ha appassionato la platea parlando di proprietà e benefici dello zafferano, e Benucci, che ha illustrato le caratteristiche dei vini abbinati alle portate.

