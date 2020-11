SOSPESI I DIVIETI DI SOSTA PER SPAZZAMENTO DELLE STRADE IN CENTRO E PERIFERIA

Torna in vigore la disposizione già attuata da marzo ai primi di giugno. Il servizio di pulizia meccanica della viabilità cittadina è comunque garantito

PISTOIA. Fino al 3 dicembre, e comunque fino al perdurare delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 definite dal Governo, sono sospesi i divieti di sosta per pulizia meccanica e spazzamento delle strade sia in centro che in periferia. Lo stabilisce un’ordinanza emanata dal Comune di Pistoia a seguito del Dpcm del 3 novembre scorso, in virtù dell’attuale situazione di emergenza sanitaria.

Torna in vigore, quindi, la disposizione già attuata da marzo ai primi di giugno con le medesime finalità.

Da sabato scorso, dunque, i cittadini non dovranno più spostare la propria automobile nelle fasce orarie in cui vigeva il divieto di sosta per spazzamento meccanico della strada. La sospensione rimarrà in vigore fino al termine dello stato di emergenza, così da agevolare la sosta delle auto in prossimità delle abitazioni, evitare spostamenti e permettere a chi si trova in isolamento di rimanere in casa.

Il servizio di spazzamento e pulizia meccanica delle strade continuerà a essere garantito da Alia Servizi Ambientali SpA con l’ausilio dei soffioni.

La sospensione dei divieti di sosta per spazzamento sarà indicata sul posto da apposita segnaletica.

[comune di pistoia]