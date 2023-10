SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D ’INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA SOPI

La firma giovedì mattina in Prefettura

PRATO. Giovedì mattina presso la Prefettura di Prato ha avuto luogo la firma del Protocollo d’Intesa per la costituzione della nuova Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione Civile (SOPI).

L’accordo, sottoscritto tra Provincia di Prato, Prefettura e Vigili del fuoco, ha sancito l’istituzione della nuova struttura operativa finalizzata alla gestione delle emergenze, che sarà ubicata presso il Comando dei Vigili del fuoco di Prato, sito in Via Paronese n.100, in un apposito locale posto al terzo piano.

Una sottoscrizione tesa ad incrementare le sinergie e le più efficaci procedure nel settore della Protezione Civile, ottimizzando la risposta di tutte le Istituzioni competenti, allo scopo di tutelare la popolazione e l’ambiente da eventuali criticità.

Grazie alla messa a punto di 4 fasi – previsione, prevenzione, soccorso e ricostruzione – dove ogni ente svolge una specifica funzione, si renderà possibile un concreto miglioramento nel coordinamento tra tutte le parti coinvolte.

Si tratta di una nuova struttura dove poter dialogare, collocata all’interno di un area non urbanizzata che dispone di un ampio parcheggio, che renderà più agevoli le operazioni di soccorso, assicurando una maggior accesso e immediatezza.

Presenti alla firma il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, il Prefetto Adriana Cogode e il Comandante dei Vigili del fuoco Stefania Fiore.

“La firma è la dimostrazione di come nella nostra Provincia esista una solida e stretta collaborazione su temi di questa portata – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – in modo sinergico siamo riusciti a raggiungere un traguardo e adesso lavoriamo verso un continuo miglioramento dell’intero sistema.

Tante sono le esperienze positive all’interno della nostra provincia, a partire dai sistemi comunali esistenti – ha proseguito Calamai – tuttavia con la sottoscrizione di questo Protocollo d’Intesa passiamo ad un step successivo che va verso un progressivo miglioramento per fronteggiare situazioni di emergenza e criticità ancora più elevate”.

[elci — provincia di prato]