sp 18 lizzanese. MURETTO RIPRISTINATO

Tolte le due reti da letto che fungevano da parapetto

SAN MARCELLO. In 16 luglio scorso, uscivo con un mio articolo, con allegata foto, denunciando una situazione di pericolo per un muretto crollato sulla strada provinciale Sp18 Lizzanese, circa la metodologia usata per mantenere in sicurezza quel tratto di strada, cosa veramente esecrabile, in quanto furono usate due reti da letto come parapetto; oggi a distanza di circa 20 giorni registro con viva soddisfazione che il muretto è stato ripristinato e ricostruito seguendo i canoni della nostra migliore tradizione di come si lavora quando c’è la volontà di voler fare le cose a regola d’arte, nell’interesse della comunità, avulse da qualsiasi ragionamento contorto, che spesso sono espressione di alcuni uomini politici.

Quello che purtroppo non va in questa storia, per fortuna finita a lieto fine, è la consapevolezza che è stato necessario scrivere un articolo di stampa, di denuncia alla pubblica opinione, perché fosse presa seriamente in considerazione, dagli organi preposti, l’unica soluzione che poteva essere effettuata, altrimenti si sarebbe trascinata chissà per quanto tempo ancora, mentre doveva essere una questione da risolvere senza porre tempo in mezzo.

In ogni caso il mio plauso personale va agli operai della provincia di Pistoia, per l’egregio lavoro svolto frutto della loro esperienza e competenza in quel dato settore.

Michele Giannini