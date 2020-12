SP 24 PISTOIA – RIOLA, CHIUSA PER FRANA

Il movimento franoso ha peggiorato la già precaria situazione a valle della strada

RIOLA. A causa di movimento franoso a monte che ha otturato un attraversamento stradale, la Sp 24 Pistoia – Riola, in località l’Acqua, è stata chiusa.

Il provvedimento si è reso necessario anche in considerazione delle condizioni meteo in fase di peggioramento, che non permettono di lavorare in sicurezza.

[provincia di pistoia]