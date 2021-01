SP47 TANGENZIALE EST: IL 27 GENNAIO PARTONO I LAVORI

Limitazioni al traffico dal 27 fino alla conclusione dell’intervento di manutenzione straordinaria

PISTOIA. La Provincia apre il cantiere di manutenzione straordinaria della SP47 Tangenziale est. I lavori di protezione del cavalcavia di via Sestini partono il 27 gennaio.

Per eseguire l’intervento la Provincia ha disposto limitazioni al traffico dalle ore 8.00 del 27 gennaio e per tutta la durata dei lavori.

Dalle ore 8.00 del 27 gennaio 2021 e fino alla completa realizzazione dei lavori previsti chiusura al transito del viadotto Via Sestini per i veicoli provenienti da Via Antonelli in direzione Sant’Agostino con l’uscita obbligatoria dalla rampa che si immette in Via Sestini; realizzazione rotatoria provvisoria lungo la SP47 Tangenziale est all’intersezione con la via Comunale G.Gentile; confermata l’ordinanza n.171 del 23/10/2018.

La Provincia ricorda agli utenti che tutte le informazioni sulla viabilità sono diffuse sui canali social dell’Ente. L’ordinanza è stata trasmessa al Comune di Pistoia per l’adozione degli atti di competenza inerenti le limitazioni, le deviazioni e i percorsi alternativi possibili sulle strade comunali

[maionchi – provincia di pistoia]