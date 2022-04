SPACCIO AL SERRAGLIO, OVATTONI: “AMMINISTRAZIONE ANCORA TROPPO DISATTENTA A QUESTO PREOCCUPANTE FENOMENO”

“La zona del Serraglio, come tante altre, è allo sbando e questa situazione si sta ripercuotendo negativamente su residenti e commercianti che non ce la fanno più”

PRATO. La grave condizione in cui versa la zona del Serraglio — commenta Ovattoni — evidenzia sempre di più come l’attuale amministrazione non sa o non vuole intervenire risolutamente. In pieno centro, alla luce del sole, regna indisturbato lo spaccio di droga a cui si vanno ad unire altri gravi illeciti come risse, rapine e furti. Inoltre — precisa — in Via del Serraglio ci sono troppi negozi sfitti e la zona risulta particolarmente abbandonata a se stessa. È evidente che tutta l’area in questione necessita di riqualificazione anche per dare una risposta concreta ai commercianti che sono stanchi di essere lasciati nel degrado più totale.

Più volte — continua Ovattoni —ho sollevato a gran voce il problema legato alla sicurezza, ho fatto svariati sopralluoghi e denunciato la situazione preoccupante e non più sostenibile: le zone del centro, in particolare il Serraglio – sottolinea la consigliera – sono tra le più esposte e oramai diventate luoghi di bivacco nonché di traffico e consumo di stupefacenti.

L’amministrazione comunale può e deve intervenire poiché dispone degli strumenti per poterlo fare; mi riferisco alla Polizia Municipale e alle ordinanze sindacali sulla sicurezza urbana.

La nostra Prato non merita tutto questo – chiude Ovattoni – L’ amministrazione comunale apra gli occhi e si renda finalmente conto della situazione per mettere immediatamente in atto tutto ciò che serve per porre fine a questo degrado che mortifica la nostra città e preoccupa tutti i cittadini.

Patrizia Ovattoni

Consigliere Comunale