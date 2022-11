SPI CGIL “UGO SCHIANO”, ELETTA LA NUOVA SEGRETARIA

Luana Del Bino succede a Gabriella Valdesi

PISTOIA. Si è svolto giovedì scorso alla Casa del Popolo di Bottegone il congresso della Lega Spi Cgil “Ugo Schiano” che conta oltre 5.500 iscritti.

La platea dei delegati e delegate ha eletto segretaria di lega Luana Del Bino. Luana ha alle spalle una lunga militanza in Cgil essendo stata la responsabile dell’ufficio vertenze della Camera del lavoro di Pistoia; a lei e al direttivo neoeletti vanno gli auguri di buon lavoro dello Spi provinciale.

Luana Del Bino prende il posto di Gabriella Valdesi. A Gabriella per la sua lunga militanza in Cgil, per la sua capacità di dirigere la più grande lega Spi Cgil della nostra provincia va l’apprezzamento e l’affetto di tutto lo Spi di Pistoia.

“Anche grazie alla sua direzione è stato possibile realizzare bellissimi progetti e fare diventare la lega Spi Ugo Schiano un punto di riferimento non solo per gli iscritti alla nostra organizzazione”.

Approvato nel corso dei lavori congressuali un documento politico che affronta le tante criticità esistenti nei vari comuni in cui opera la lega e che illustra i piani d’intervento dalla contrattazione sociale, al potenziamento dei servizi di accoglienza, ai progetti con le scuole, allo Sportello donna, a quello della Bottega della salute e alle iniziative del Coordinamento donne molto attivo negli ultimi anni.

Nei tanti interventi succedutisi è emersa forte la preoccupazione per la situazione politica e sociale in cui versa il paese: la pandemia ancora dilagante, l’escalation della guerra in Ucraina, la crisi economica e sociale, i cambiamenti climatici ed un governo guidato dall’estrema destra.

Altrettanto forte la volontà di tutti i presenti di continuare nell’impegno sindacale, nella mobilitazione contro le disuguaglianze, le ingiustizie, per la pace.

[cgil pistoia]