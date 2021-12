SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE: ATTIVATI ANCHE I SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Ad oggi sono state presentate e portate a buon fine quasi tremila pratiche, relative ai servizi per l’abitare, sociale e concorsi

PISTOIA. Si ampliano i servizi erogati dal Comune di Pistoia attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale, il portale che permette di compilare e inviare le pratiche online senza muoversi da casa o dall’ufficio, risparmiando tempo e gestendo i rapporti con l’Ente semplicemente con un click.

Fino a oggi lo Sportello Telematico ha permesso di richiedere il bonus idrico integrato, il contributo per il sostengo all’affitto, il bonus spesa e di presentare la domanda per iscriversi ai concorsi indetti dall’Ente, per un totale di quasi tremila pratiche già portate a termine. A queste, oggi, si aggiunge una via di accesso telematica anche ai servizi cimiteriali e quelli demografici.

La pratica presentata online attraverso lo Sportello (https://sportellotelematico.comune.pistoia.it/) sostituisce quella in formato cartaceo poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.

Ciascun cittadino, professionista o impresa si può collegare al portale tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi).

Lo sportello telematico polifunzionale permette di consultare tutte le informazioni necessarie per presentare la pratica, compilare e firmare i moduli digitali, effettuare pagamenti online, controllare lo stato di avanzamento del procedimento.

«Il progressivo ampliamento dei servizi offerti attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale – sottolinea Alessandro Sabella, assessore all’innovazione informatica – rappresenta un’opportunità per cittadini, professionisti e imprese, poiché permette innanzitutto di semplificare e velocizzare il rapporto con gli uffici comunali.

Le pratiche possono essere presentate in qualunque momento, senza bisogno di recarsi personalmente in Comune e riducendo notevolmente la mole di documenti cartacei da produrre e conservare. Allo stesso tempo, si rinnova e aggiorna anche la macchina amministrativa, snellendo le procedure interne. La trasformazione digitale, come questa pandemia ci ha evidenziato, è la chiave di volta per migliorare l’accesso a beni e servizi.»

Nello specifico, per quanto riguarda i servizi demografici, è possibile reperire online informazioni e portare a termine numerose procedure, tra le quali: autenticare la sottoscrizione di atti di vendita di beni mobili registrati; attivare l’iter per cambiare abitazione, nome e cognome, residenza; richiedere la tessera elettorale, i certificati anagrafici, la cittadinanza; iscriversi all’albo dei giudici popolari o all’albo dei presidenti di seggio; chiedere il rilascio o il rinnovo della carta di identità e molto altro.

In merito ai servizi cimiteriali è possibile attivare, modificare o disattivare lampade e luci votive; chiedere l’autorizzazione alla cremazione, all’esumazione, estumulazione o traslazione; chiedere l’autorizzazione per accedere al cimitero con veicoli propri; ottenere l’affidamento delle ceneri; attivare le procedure per posare monumenti funebri o per trasportare cadaveri, ceneri o resti mortali all’interno del territorio italiano e altro ancora.

Per quanto riguarda i pagamenti è possibile versare i diritti di segreteria o di istruttoria, l’imposta di bollo e le tasse di concorso.

Lo Sportello telematico polifunzionale è lo strumento che attua il Piano di informatizzazione, introdotto dal decreto legge 90 del 24 giugno 2014 e obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni.

[comune di pistoia]