“SPOSE DI GUERRA A PISTOIA”: DOMANI UN CONVEGNO NELLA SALA MAGGIORE

Appuntamento a partire dalle 15.30. In programma interventi per raccontare la storie di donne che durante e dopo la Seconda Guerra mondiale hanno sposato dei militari stranieri che combattevano in Italia

PISTOIA. Domani sabato 7 ottobre, alle 15.30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si svolgerà l’iniziativa “Spose di guerra a Pistoia”.

Il 7 ottobre 1945 salpava da Livorno la nave Pedro II con le spose italiane dei militari brasiliani che avevano combattuto sulla Linea Gotica. Il convegno ha lo scopo di riportare alla luce storie di donne che durante e dopo la Seconda Guerra mondiale hanno sposato dei militari stranieri che combattevano in Italia.

A portare i saluti saranno il sindaco Alessandro Tomasi e un rappresentante dell’esercito brasiliano. Seguiranno alcuni interventi. Lo storico pistoiese Andrea Ottanelli aprirà i lavori con una relazione su “Spose di guerra — Un tema di storia sociale poco esplorato”. Successivamente Cristina Pellegrino Feres, dell’università di San Paolo, parlerà di “Amore in guerra – L’amor che move il sole e le altre stelle”.

Seguirà la testimonianza di Donatella e Michela Pereira, figlie di Miguel, responsabile per decine di anni del monumento di San Rocco dal titolo “La sposa che non partì. La famiglia che visse il cimitero come un giardino”. Mario Pereira, che fa parte della stessa famiglia, anche lui è stato responsabile del monumento di San Rocco, parlerà di “Mancarono le spose – I pracinhas non furono pianti dalle loro vedove”.

Una storia sarà infine raccontata da Alice Cianni, con le conclusioni affidate a Paolo Franceschi, presidente dell’associazione Linea Gotica Pistoiese. A moderare gli interventi sarà Giovanni Capecchi.

L’iniziativa ha, tra gli altri, il patrocinio del Comune di Pistoia e del Cudir.

[comune di pistoia]