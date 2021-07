squadra mobile. DOVEVA SCONTARE PIÙ DI 3 ANNI DI CARCERE. ARRESTATO PREGIUDICATO MAROCCHINO

L’operazione è avvenuta in esecuzione di un Ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Prato

PRATO. Nella mattinata di sabato scorso, personale di questa Squadra Mobile ha tratto in arresto un uomo, trentottenne, di nazionalità marocchina, ben notto alle forze di polizia e pregiudicato per reati contro il patrimonio; l’operazione è avvenuta in esecuzione di un Ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Prato, a seguito della condanna dell’uomo per un episodio di furto aggravato perpetrato in questo capoluogo pratese nel lontano 2013, per la quale doveva ancora scontare una pena detentiva di 3 anni e 20 giorni di reclusione.

Lo straniero, rintracciato nel proprio domicilio pratese, sito nel centro storico cittadino, veniva pertanto associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’A.G. competente.

