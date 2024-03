SR 325, FRANA A LA PUSIGNARA, RIAPRE LA STRADA A SENSO UNICO ALTERNATO

Ma solo per i mezzi pesanti di approvvigionamento di viveri e carburanti

VERNIO. A seguito della frana che ha colpito la Sr325 nei pressi della località La Pusignara, tra Sasseta e Montepiano, la situazione ha richiesto azioni immediate di interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte nel Comune di Vernio, al km 49+200.

Concluse le operazioni di disgaggio e scarifica della zona di frana, la Provincia di Prato ha reso necessaria la disposizione, per motivi di pubblico interesse, della riapertura della strada ad un’unica corsia a senso unico alternato per il passaggio dei soli mezzi pesanti (esclusivamente di approvvigionamento di viveri e carburanti) scortati da automezzi delle forze dell’ordine.

Tutti coloro che avessero necessità di transitare sono invitati a contattare la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio al numero 0574-942432, per ricevere assistenza nell’attraversamento.

Sarà, infine, responsabilità della ditta incaricata dei lavori monitorare il versante oggetto di frana prima del passaggio di ogni mezzo sul percorso stradale durante le ore diurne.

[elci — provincia di prato]