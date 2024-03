sr 325. “IMPORTANTE ROMPERE L’ISOLAMENTO E RIPRISTINARE LA VIABILITÀ”

L’obiettivo del presidente della Provincia Calamai è riaprire a senso unico alternato entro i primi giorni della prossima settimana la strada tra Sasseta e Montepiano

PRATO. [a.b.] Riaprire a senso unico alternato la sr 325 in direzione nord, tra Sasseta e Montepiano, entro i primi giorni della prossima settimana. Questo l’obbiettivo del presidente della Provincia Simone Calamai che è tornato a fare un sopralluogo, insieme al comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini alla frana in località Pusignara.

“È fondamentale garantire la viabilità per tutto il traffico pesante che deve raggiungere la Val Bisenzio. Penso soprattutto alle aziende tessili che non possono rimanere ferme. In vallata avviene un ciclo produttivo senza il quale rischia di rimanere ferma tutta la Filiera.

Inoltre la riapertura a nord consente il passaggio dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco e di tutti i mezzi pesanti che per vari motivi devono rifornire gli esercizi della vallata, dai supermercati alle pompe di benzina.

Sono consapevole che si tratta di fare un giro molto lungo attraverso il casello autostradale di Badia ma per ora è importante rompere l’isolamento e ripristinare la viabilità”.