SR325. I SINDACI DELLA VALLATA ALLA PROVINCIA: “IL TRANSITO SIA CONSENTITO IN UNA FASCIA GIORNALIERA INTERMEDIA”

A proposito della riapertura annunciata per domani venerdì in due finestre giornaliere per i mezzi pesanti i sindaci di Vaiano, Vernio e Cantagallo chiedono di verificare la possibilità di transito ottimizzando i tempi di cantiere

VAIANO-VERNIO-CANTAGALLO. Ecco la dichiarazione congiunta dei sindaci della Val di Bisenzio a conclusione dell’incontro che si è svolto questa mattina in Prefettura.

“Alla luce degli enormi disagi a cui sono sottoposte le imprese della Val di Bisenzio, condividendo alcune istanze che ci sono giunte dalle associazioni di categoria, questa mattina in Prefettura abbiamo chiesto alla Provincia di verificare la possibilità di inserire una terza fascia giornaliera intermedia di apertura al traffico della SR 325 in località Le Coste, prevedendo una eventuale ottimizzazione anche degli orari di apertura del cantiere con anticipazione la mattina e posticipo la sera.

Sulla base delle nostre richieste la Provincia si è resa disponibile a verificare con il progettista l’ipotesi di una eventuale terza finestra intermedia, procedendo a una valutazione dell’effetto prodotto da tale inserimento sulla tempistica pianificata dei lavori in somma urgenza.

Intanto da domani, d’intesa con la stessa Provincia si procederà a un’attenta azione di monitoraggio sulla nuova organizzazione della mobilità in area frana e sulla viabilità alternativa di Figline-Schignano in modo da verificare, già nei primi giorni della prossima settimana, se ci sono correttivi da apportare”.