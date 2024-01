SR325: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE

I lavori interesseranno il versante di monte nel Comune di Vernio e nel Comune di Vaiano

VAIANO — VERNIO. A seguito dell’ondata di maltempo che dal 2 novembre ha interessato la Regione Toscana e dei successivi eventi ricaduti anche nel mese di dicembre e nelle prime settimane di gennaio, lungo il territorio provinciale si sono verificati allagamenti, con conseguente rilascio di detriti lungo la viabilità, oltre a frane e smottamenti del terreno.

In particolare, lungo la SR325 al Km 53+800 (in località Molin dei Fossi), al Km. 54+900 (Località San Quirico) nel Comune di Vernio e al Km 71+500 c.a (località La Cartaia) nel Comune di Vaiano si sono verificate delle frane del versante di monte.

Il distacco e la conseguente caduta di materiale detritico, come riscontrato nel corso del sopralluogo realizzato dai tecnici dell’Ente, non consentono la circolazione dei mezzi in sicurezza, rappresentando una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada.

Dal momento che l’arrivo del periodo invernale, e quindi l’intensificarsi di piogge e nevicate, potrebbe aggravare repentinamente le condizioni dei versanti, provocando il distacco di porzioni sempre maggiori fino a compromettere la stabilità dell’intero fronte, la Provincia di Prato ha reso necessaria la disposizione dell’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del versante al fine di preservare la pubblica e privata incolumità.

Pertanto, in estrema urgenza, al fine di scongiurare la chiusura della strada consentendone l’utilizzo in condizioni di sicurezza, sarà predisposta l’apposizione di opportuna segnaletica stradale per la segnalazione del pericolo e per il pilotaggio del traffico nel corso di esecuzione dei lavori nelle zone individuate, anche mediante l’attivazione di un senso unico alternato di marcia o temporanee chiusure parziali della circolazione durante le operazioni più pericolose, regolate da movieri a terra o da impianto semaforico.

Allo scopo di mettere in sicurezza i versanti interessati, la Provincia procede ad eseguire con estrema urgenza l’ispezione dei versanti con pulizia, disbosco e disagaggio dei massi considerati più pericolosi e anche dei materiali trattenuti dalle reti esistenti ed il consolidamento dei versanti con reti e chiodature in acciaio, con interventi di regimazione delle acque di versante, eventualmente provvedendo al ripristino delle reti esistenti.

“La sicurezza dei cittadini rimane la massima priorità – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai — È per questo necessario affrontare con tempestività la situazione di emergenza, adottando tutte le misure necessarie per arginare il pericolo da un versante critico di questa importante arteria stradale.

Comprendiamo il disagio che ciò potrà comportare e per questo ci tengo a ringraziare i cittadini per la comprensione e la collaborazione in questa delicata fase di lavori”.

[elci — provincia di prato]