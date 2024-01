SR325, INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI VALLE NEL COMUNE DI CANTAGALLO

Istituite modifiche temporanee alla circolazione

CANTAGALLO. A seguito dei danni causati dell’ondata di maltempo che dal 2 novembre ha interessato il territorio provinciale, è stata ravvisata la necessità di intervenire in tempi brevi per la messa in sicurezza del versante di valle lungo la SR325 nel Comune di Cantagallo tra il km 60+600 c.a e il km 60+200 c.a.

La Provincia di Prato ha così reso necessaria la disposizione dell’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza al fine di preservare la pubblica e provata incolumità.

Pertanto, in estrema urgenza, al fine di scongiurare la chiusura della strada consentendone l’utilizzo in condizioni di sicurezza, sarà predisposta l’apposizione di opportuna segnaletica stradale per la segnalazione del pericolo e per il pilotaggio del traffico nel corso di esecuzione dei lavori nelle zone individuate, anche mediante il restringimento della carreggiata a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette, e quando risulti opportuno la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario, ma non oltre i 15 minuti a volta, garantendo il transito ai mezzi di soccorso, con limiti di velocità massima consentita di 30 km/h e divieto di sorpasso.

Allo scopo di mettere in sicurezza i versanti interessati, dalla giornata di ieri giovedì 25 gennaio, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 fino alla fine dei lavori, la Provincia procede ad eseguire con estrema urgenza lavori di messa in sicurezza del versante consistenti in opere di ingegneria naturalistica.

“Interventi di questo tipo sono assolutamente fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri cittadini – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai –

L’attenzione della Provincia rimane costante, in quanto la SR325 rappresenta una strada cruciale, che, oltre alle somme urgenze, necessita di un attento lavoro di programmazione e pianificazione al fine di apportare miglioramenti sostanziali e concreti, nell’interesse di tutti coloro che vivono e lavorano nella Val di Bisenzio”.

[elci — provincia di prato]