SR325. MAZZETTI (FI): ”IL GOVERNO È PRESENTE E NON LASCERÀ SOLO IL TERRITORIO”

“Un Tavolo contro il rischio idrogeologico”

PRATO. “Sebbene la competenza della Sr325 spetti a Regione e Provincia, il governo non intende lasciare sole le amministrazioni, che non possono fare tutto da sole vista la gravità del problema”.

Lo afferma l’On. Erica Mazzetti, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici, che prosegue: “Ci sarà il massimo supporto da parte del governo per sostenere la ripartenza e noi continueremo a sollecitarlo. Voglio, intanto, ringraziare in particolar modo il Ministro della Protezione civile Nello Musumeci che ha assicurato impegno nella difesa del suolo, oltre a confermare che sono in programma interventi sull’infrastruttura e che, qualora ve ne fosse bisogno, il Dipartimento sarà disponibile a stanziare ulteriori risorse”.

“Visto che si tratta di un problema strutturale per il nostro territorio, ho chiesto, inoltre, un tavolo Stato-Regione — ricorda Mazzetti —, in cui predisporre un fondo straordinario, da destinare primariamente alle aree appenniniche e interne come la Val Bisenzio per combattere il rischio idrogeologico”.

“Capisco non si potesse fare tutto in pochi mesi — puntualizza — ma Eugenio Giani, ancora commissario all’emergenza, avrebbe dovuto fare qualcosa di più dato che si sa dove sono i problemi e che la Val Bisenzio è fragile: ad ogni modo, adesso dobbiamo lavorare insieme per far ripartire al più presto il nostro territorio”, conclude.

[lorenzo somigli]