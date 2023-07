SR325: PARTITI I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE NEL COMUNE DI VAIANO

Garantito il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia

VAIANO. Sono ufficialmente partiti i lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento del ponte lungo la SR325 nel Comune di Vaiano al km 65+900.

Le prime attività propedeutiche alle lavorazioni di consolidamento sono già state avviate, relativamente al montaggio del piano di lavoro e la conseguente demolizione dell’intonaco all’intradosso dell’arco di muratura. È stato altresì allestito il piccolo ponteggio per permettere al personale dell’area tecnica di scendere nell’alveo del Fosso di Rilaio.

I lavori, che avranno una durata di 120 giorni, non comporteranno ripercussioni sulla viabilità: sarà sempre garantito il transito veicolare nel tratto in oggetto in entrambi i sensi di marcia.

L’apposita segnaletica orizzontale, necessaria per creare una zona di cantiere idonea al fine di accedere in sicurezza all’area sottostante, sarà posta in Via Val di Bisenzio dal civico 283 al civico 291 con introduzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.

“Si tratta di un intervento importante teso a garantire la massima sicurezza delle strutture e la percorribilità sulle strade – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità, e questo intervento di consolidamento è uno dei numerosi che la Provincia sta portando avanti per migliorare e preservare le nostre infrastrutture”.

[elci — provincia di prato]