SS 12 CHIUSA PER NEVE E PER “LA QUANTITÀ DI AUTO PRESENTI ALL’ABETONE”

CUTIGLIANO. [M.F.] Ancora chiusa la Statale 12 dell’Abetone del Brennero, sul posto una pattuglia dei Carabinieri per far rispettare l’ordinanza a Ponte Sestaione al bivio con Pian degli Ontani.

La decisione è stata assunta nella mattina di oggi, domenica 3 gennaio, dal Sindaco di Abetone Cutigliano Alessandro Baracchini.

“La concausa di precipitazioni nevose eccezionali – fa sapere il Sindaco – e la quantità di auto che sono presenti all’Abetone, mi hanno indotto a emettere un’ordinanza di chiusura al transito veicolare in entrata nel tratto da Fontana Vaccaia a Faidello, per permettere la pulitura necessaria delle strade e garantire l’incolumità pubblica. Il transito in uscita è consentito”.

La chiusura temporanea al traffico è istituita tra il km 85,500 in località Fontana Vaccaia e il km 91,500 in località Faidello, fino a revoca della stessa.