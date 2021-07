SS 64 PORRETTANA: DA LUNEDI’ 12 VIA AI LAVORI ALLA GALLERIA DEL SIGNORINO

Durante l’esecuzione dei lavori, il traffico in corrispondenza del cantiere sarà regolato da un semaforo

PISTOIA. Partiranno domani lunedì 12 luglio i lavori previsti da Anas alla galleria del Signorino sulla SS 64 Porrettana, che consisteranno nell’esecuzione di alcuni interventi interni.

“In particolare – scrive il consigliere regionale Pd Marco Niccolai — i lavori riguarderanno la demolizione e il rifacimento del rivestimento interno con miglioramento delle opere di drenaggio, il rifacimento e l’ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza (impianto elettrico, illuminazione Led, impianto di ventilazione, impianto antincendio, segnaletica luminosa e pannelli a messaggio variabile) oltre al rifacimento della pavimentazione e della segnaletica, per un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro”.

Durante l’esecuzione dei lavori, il traffico in corrispondenza del cantiere sarà regolato da un semaforo che regolerà il senso unico alternato in modo da non chiudere del tutto la strada.