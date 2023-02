STADIO: A CHE PUNTO SIAMO CON LA CONCLUSIONE DEI LAVORI?

Il consigliere comunale Matteo Giusti (Pd) da più di un mese aspetta una risposta alla interpellanza presentata

PISTOIA. Ormai più di un mese fa, ho presentato un’interpellanza rivolta a Sindaco e Assessori competenti che chiedeva chiarimenti rispetto allo stato dei lavori sullo Stadio Marcello Melani. Lavori che una comunità intera di sportivi aspetta da anni e che hanno visto ritardi su ritardi accavallarsi di mese in mese, disattendendo le attese e le promesse fatte ma che probabilmente — e spero — siano in dirittura di arrivo.

Lo slittamento temporale della discussione dell’interpellanza in Consiglio è stato dovuto ad una serie di circostanze che avrebbero potuto anche rendere l’interpellanza stessa superata, dato il lungo periodo passato dalla sua presentazione e dall’avanzamento dei lavori in oggetto.

Invece risulta essere ancora di attualità, perché i ritardi accumulati hanno fatto sì che anche in questi giorni, tifosi presenti allo Stadio o semplici passanti abbiano potuto vedere un cantiere in lento movimento, ma con interventi visibili.

Le domande che si susseguono in città, non solo tra i tifosi arancioni sono le stesse di molti mesi fa, quando finiranno i lavori nel suo complesso, come e quando riaprirà la Tribuna Nord, ci sono lavori necessari nell’attuale tribuna ovest, sono state sanate le mancanze riscontrate dalla Commissione di Pubblico Spettacolo?

Nella mancanza di aggiornamenti da parte dell’Amministrazione, tornano quindi attuali le mie domande fatte all’interno del documento, seppur poste molto tempo fa, nelle prossime settimane, nel primo Consiglio Comunale disponibile, spero troveranno risposte adeguate.

Matteo Giusti

Consigliere Comunale Gruppo Partito Democratico