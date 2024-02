STAGIONE TEATRALE IN SALA BANTI, ARRIVA “PLUTO” DA ARISTOFANE

Appuntamento sabato 3 febbraio ore 21,15 con i Sacchi di sabbia che propongono uno spettacolo dove il protagonista è il denaro

MONTEMURLO. La stagione teatrale in Sala Banti (piazza della Libertà – Montemurlo) prosegue sabato 3 febbraio ore 21, 15 con I Sacchi di Sabbia che presentano “Pluto” da Aristofane.

Un anno da record per la Sala Banti che quest’anno ha raggiunto i 150 abbonati. Una stagione contraddistinta come sempre da una proposta artistica di qualità come lo spettacolo di sabato prossimo che vede I Sacchi di Sabbia riproporre il Pluto nella sua interezza, l’ultima commedia di Aristofane nella quale il protagonista è il denaro. Una novità anche per il teatro simbolico di Aristofane, che introduce Pluto il dio della ricchezza attorno al quale costruisce una bizzarra teoria economica e una ancor più bizzarra avventura.

Il biglietto costa 12 euro, 10 euro ridotto; il biglietto ridotto a 8 euro è riservato agli studenti delle Università possessori della carta Studente della Toscana e Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze. Per prenotare un biglietto si può chiamare il numero 350 0989104 (anche messaggi whatsapp) nelle fasce orarie 13 – 15 e 19 -20 dal lunedì al venerdì o scrivere una mail: salabantiprosa@gmail.com

[masi — comune di montemurlo]