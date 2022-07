STASERA IN PIAZZA DEL DUOMO TORNA LA GIOSTRA DELL’ORSO

Gli altri eventi in programma fino agli inizi di agosto

PISTOIA. Oggi lunedì 25 luglio sarà un susseguirsi di appuntamenti per festeggiare San Jacopo. Si inizia alle 9.30 con la processione dei ceri. Alle 17.30 nella Cattedrale di San Zeno i Secondi Vespri solenni, mentre alle 19 sarà chiusa la Porta Santa, aperta in occasione dell’Anno Santo Iacobeo, seguita dalla sfilata del corteggio storico per le vie del centro storico.

La Giostra dell’Orso avrà inizio in piazza del Duomo verso le 21.15.

Sempre oggi alle 10 e alle 17, all’Archivio di Stato si terrà l’evento “Nel die del beato messer Santo Iacopo: città e culto nelle carte d’Archivio”: inaugurazione della mostra e visita guidata a cura di Vitoria Laudisio Neira.

Accesso su prenotazione scrivendo all’indirizzo: as-pt@beniculturali.it (gruppi fino a 4 persone).

Per informazioni, chiamare i numeri 0573 23350, 0573 367416.

Nell’ambito della rassegna “Estate in Fortezza”, mercoledì 27 luglio, alle 21, Mario Stefano Pietrodarchi e il Quintetto della Royal Academy di Londra andranno in scena con “Da Roma a Buenos Aires”. Ripercorreranno, attraverso le musiche di Morricone, Di Marino, Piazzolla, Bacalov, Piovani, quell’itinerario di dolore e di speranza di coloro che, in periodi di guerra, oltrepassarono l’oceano con le loro valigie piene di sogni.

L’evento è a cura di Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus, in collaborazione con Direzione Regionale Musei Toscana.

Per informazioni e prevendite, rivolgersi alla biglietteria del Teatro Manzoni (tel. 0573 991609, 27112) oppure la sera prima dello spettacolo, un’ora prima dell’inizio, nella sede dell’evento (www.teatripistoia.it, www.estateinfortezza.it).

Nella sede Pro loco di Castagno, giovedì 28 luglio, alle 16 è in programma il ciclo ‘Emozioni tra terra e cielo’ con “Con-tatto con animali, alberi, fiori e foglie”, attività per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni, a cura di Comitato Unicef Pistoia e Pro loco di Castagno.

Per informazioni e prenotazioni: comitato.pistoia@unicef.it

Venerdì 29 luglio, apertura serale straordinaria della Biblioteca San Giorgio e della caffetteria fino alle 23 con l’iniziativa “Ad Alta Voce – Le Emozioni della Lettura”, saggio finale del corso di Dora Donarelli. Per informazioni, telefonare allo 0573 371600.

Sabato 30 e domenica 31 luglio, alle 10, ritrovo in piazzetta Passo Collina Alta per “I Giorni della Linea Gotica”, escursione guidata sul tratto della Linea Gotica che tocca il territorio pistoiese. Si tratta di un’iniziativa a cura della Pro loco Collina Pistoiese e Associazione Linea Gotica – Officine della Memoria. Per informazioni chiamare il numero 348 148917.

Domenica 31 luglio, alle 16 sulla Collina Pistoiese ai terrà “Diorama vivente sulla Linea Gotica”, un’esposizione di mezzi d’epoca e figuranti con uniforme storica. Evento a cura della Pro loco Collina Pistoiese e Associazione Linea Gotica – Officine della Memoria.

Per informazioni, chiamare il 348 148917.

Apre il mese di agosto il ciclo “Spazi Aperti”. In Fortezza Santa Barbara, martedì 2 agosto, alle 21.15 è in programma lo spettacolo di e con Stefano Massini dedicato a Giorgio Gaber dal titolo “Quando sarò capace di amare”, con la presenza dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, canzoni di Giorgio Gaber e Enrico Luporini arrangiate da Enrico Fink. Savà Produzioni Creative, a cura dell’Associazione Teatrale Pistoiese in collaborazione con Direzione Regionale Musei Toscana.

Per informazioni e prevendite, rivolgersi alla biglietteria del Teatro Manzoni (tel. 0573-991609, 27112) oppure la sera prima dello spettacolo, un’ora prima dell’inizio, nella sede dell’evento (www.teatripistoia.it, www.estateinfortezza.it).

Il programma prosegue con altri appuntamenti, consultabili su www.cultura.comune.pistoia.it e la pagina Facebook Pistoia Eventi e Cultura (www.facebook.com/pistoiaeventiecultura).

Per info: ufficio Attività Culturali 0573 371611, 371279, 371238, email cultura@comune.pistoia.it; Pistoiainforma numero verde 800.012146; IAT – informazioni e accoglienza turistica telefono 0573 21622.

[comune di pistoia]