STATALE 12. “L’ANAS INTERVENGA CON UN INTERVENTO MIRATO E SERIO”

Fdi Abetone Cutigliano: “La montagna è viva e non può essere continuamente ferita a causa di una manutenzione stradale assente”

ABETONE CUTIGLIANO. “ Ci troviamo ancora una volta a parlare degli ulteriori e continui movimenti franosi che colpiscono la statale 12 del Brennero. Chiusa ormai da settimane all’altezza di Borgo a Mozzano, negli ultimi giorni una nuova frana ha colpito il territorio di San Marcello Piteglio implicando la chiusura della strada stessa e nuovamente isolando Abetone Cutigliano.

Fortuna vuole che non essendo giorno festivo non circolavano turisti, ma comunque ha provocato disagi ai non meno importanti cittadini montani.

Chiediamo ad Anas un intervento mirato e serio sulla Ss12, strada di collegamento non solo con l’Emilia Romagna, ma con tutta l’Italia dal centro fino al Nord.

È impensabile che questa via sia chiusa in più tratti, con mille semafori e paratoie protettive.

Pensiamo quindi che debbano essere svolti lavori netti e precisi per evitare queste situazioni al limite del grottesco.

La montagna è viva e non può essere continuamente ferita a causa di una manutenzione stradale assente.”

[fdi abetone cutigliano]

