STIPULATI DALLA SDS VALDINIEVOLE DUE NUOVI PROTOCOLLI PER COMBATTERE LA PIAGA DELLE VIOLENZE E DEI MALTRATTAMENTI SUI MINORI

Raggiunto l’accordo con B.A.C.A. International Italy – Bikers Against Child Abuse (Motociclisti contro l’abuso sui bambini) e l’associazione Le Simpatiche Canaglie

MONTECATINI. La Società della Salute della Valdinievole stringe un accordo per contrastare la violenza sui bambini con B.A.C.A. International Italy – Bikers Against Child Abuse (Motociclisti contro l’abuso sui bambini) e con Le Simpatiche Canaglie ( Firenze ODV ).

Sono stati infatti firmati nei giorni scorsi i protocolli d’intesa fra la SdS Valdinievole e le due Associazioni nate con l’intento di combattere la piaga delle violenze e dei maltrattamenti sui minori.

La Società della Salute aveva già stipulato in passato un accordo con B.A.C.A in quanto questa associazione porta avanti da tempo progetti a sostegno di bambini che vivono situazioni di disagio. Il rapporto con la società civile e soprattutto con il Terzo Settore è molto importante, in quanto nelle politiche di sostegno e cura delle fasce più deboli portano un contributo essenziale con proposte innovative ed efficaci.

L’Associazione B.A.C.A. nasce negli Usa, più precisamente nello Stato dello Utah, nel 1995 ed arriva in Italia nel 2010. L’intento è quello di combattere la piaga delle violenze e dei maltrattamenti sui minori, di dar loro sostegno, sicurezza e conforto, aiutarli a non vivere più nella paura e far recuperare loro fiducia nel mondo, in particolare negli adulti. La missione di B.A.C.A. International Italy ODV, è quella di creare un ambiente più sicuro per i bambini vittime di abuso, dal maltrattamento psicologico a quello fisico, fino all’abuso sessuale, avvalendosi di volontari che, per il bambino, possano rappresentare degli “adulti di riferimento positivi”.

La decisione condivisa di rinnovare l’accordo è legata ai buoni risultati ottenuti negli scorsi anni, durante i quali l’Associazione ha coinvolto numerosi volontari, i “bikers” di BACA, nella realizzazione di progetti e iniziative rivolti ai bambini, soprattutto quelli inseriti nella casa famiglia La Locomotiva gestita proprio dalla Società della Salute della Valdinievole.

Recentemente è nata un’altra associazione “Le Simpatiche Canaglie“, anch’essa organizzazione no profit composta da appassionati motociclisti che usano le motociclette come strumenti per aiutare i bambini che hanno subito traumi a causa della violenza a “tornare forti e coraggiosi“.

La Società della Salute ha deciso perciò di siglare un accordo anche con questa Associazione, certi che con entrambe sarà possibile collaborare e offrire sostegno ai bambini vittime di violenza.

“L’idea è quella di concedere ai bambini che seguiamo – sostiene il Presidente della Società della Salute Alessio Torrigiani — dei momenti di svago diversi dal solito, oltre alla possibilità di avere nuove figure adulte come riferimento con cui confrontarsi. A volte uscire dai binari istituzionali – continua Torrigiani – e intraprendere dei percorsi alternativi può rivelarsi vincente e ci auguriamo che queste esperienze possano davvero offrire occasioni positive ai bambini coinvolti. Le realtà del Terzo settore – conclude Torrigiani – sono presidi formidabili anche per ciò che concerne l’innovazione e la sperimentazione di azioni e strumenti per combattere le fragilità e le paure dei bambini. Queste due Associazioni, che ringrazio per la loro disponibilità, rappresentano un esempio concreto di ciò”.

