strade. NUOVO INCIDENTE SULLA MONTALESE A CAUSA DEGLI UNGULATI

Il consigliere regionale Fdi Alessandro Capecchi: “La Regione intervenga”

PISTOIA. “Ancora una volta la via Montalese è stata teatro di un incidente che ha visto protagonisti un veicolo e un animale selvatico — è la denuncia del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi —.

L’animale, un cervo di notevoli dimensioni, certamente superiore al quintale di peso, è improvvisamente sbucato da un terreno sovrastante la sede stradale, invadendola.

Per l’automobilista che si trovava alla guida non è stato possibile evitare il violento impatto nonostante il veicolo procedesse ad una velocità contenuta, nel tratto stradale che collega Pistoia e Montale.

Le conseguenze sono state mortali per l’ungulato e pesanti per il veicolo con il parabrezza distrutto e altri danni alla carrozzeria. Per il conducente lesioni personali e un grande spavento per un sinistro che avrebbe potuto avere esiti ancora peggiori.

Purtroppo – continua l’esponente regionale di Fratelli d’Italia – la stessa strada non è nuova a incidenti simili: ce ne sono stati diversi e l’ultimo che io ricordi, con una modalità analoga a quello descritto, è del 2020.

In ogni caso, il problema è diffuso su tutto il territorio regionale e si moltiplicano i casi di presenze di animali selvatici dalle notevoli dimensioni in prossimità di centri abitati, con grandi pericoli per la sicurezza delle persone, non solo quelle alla guida, e un crescente esborso per i risarcimenti dei danni.

Visto che la giurisprudenza ha ribadito anche recentemente che la responsabilità è delle Regioni, noi continuiamo a sostenere che la politica di gestione di ungulati e simili da parte della maggioranza di sinistra non ha prodotto significativi risultati, siamo a chiedere un deciso cambio di passo e l’adozione di azioni molto più efficaci e stringenti per contenerne il numero e mettere in sicurezza strade e paesi.

Lo scorso anno, insieme ai colleghi Fantozzi e Veneri raccogliemmo l’appello della Coldiretti, che aveva trovato sponda nel Governo Meloni, per interventi radicali di contenimento del fenomeno, chiedendo alla Regione Toscana di fare qualcosa di concreto.

A distanza di un anno esatto — conclude Alessandro Capecchi — possiamo dire che anche in questo settore niente di significativo è accaduto — a parte l’incremento dei risarcimenti – ma continua a mancare un progetto che operi su vasta scala per evitare il ripetersi di episodi simili, senza contare i gravi danni che gli agricoltori subiscono sempre più frequentemente.

Prenderemo quindi un’ulteriore iniziativa istituzionale che porterà la trattazione dell’argomento all’ordine del giorno del consiglio regionale affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità”.

