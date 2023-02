STRADE PROVINCIALI: 343 MILA EURO DALLA REGIONE TOSCANA

I fondi saranno destinati ai lavori di manutenzione ordinaria

PRATO. Degli oltre 7 milioni di euro stanziati dalla Regione Toscana per la manutenzione delle strade regionali, 343.000 euro saranno destinati alla Provincia di Prato, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta della delibera proposta dall’Assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli.

“Si tratta di linee di finanziamento attese – ha spiegato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – in quanto sono quelle che ogni anno la Regione Toscana destina agli interventi sulle strade, ma è comunque sempre significativo quando tali finanziamenti vengono definiti, perché sulla base di essi è possibile lavorare in prospettiva a quelli che saranno gli interventi da realizzare”.

Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria su strade strategiche per la viabilità del territorio provinciale: la strada regionale 325 e la strada regionale 66.

“Con queste risorse potremo continuare l’importante lavoro di messa in sicurezza che stiamo già portando avanti da anni e che rappresenta un ulteriore tassello che va ad aggiungersi ad un insieme di lavori che riteniamo fondamentali per la viabilità del nostro territorio – ha concluso Calamai — Siamo consapevoli che con la manutenzione delle strade, attraverso lavori di adeguamento e potenziamento dei tratti, si andrà incontro ad un miglioramento della mobilità per i cittadini. Per questo motivo tali risorse, oggi, giocano un ruolo strategico”.

