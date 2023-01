STUDENTI DELLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA ENTRANO NEL MONDO DELLA IMPRENDITORIA ETICA

60 ragazzi dell’ITS Fedi-Fermi e del Liceo Forteguerri partecipano ad EYE, percorso formativo e pratico di imprenditoria etica. L’inaugurazione alla presenza dei ragazzi ieri mattina nella sede di Confindustria Toscana Nord (piazza Garibaldi 5)

PISTOIA. Nuova opportunità per gli studenti della provincia di Pistoia con EYE: possono avviare il loro futuro da imprenditori già dalle scuole superiori.

Sessanta studenti degli istituti superiori pistoiesi ITS “Fedi- Fermi” insieme al Liceo statale Niccolò Forteguerri – che per il primo anno partecipa all’iniziativa — hanno l’’opportunità di imparare a diventare imprenditori di successo ancora sui banchi di scuola. I ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, oggi hanno ufficialmente iniziato il percorso EYE Ethics & Young Entrepreneurs promosso da Artes Lab insieme all’Istituto Fedi Fermi, il liceo Forteguerri, il GGI di Confindustria Toscana Nord e i Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro con il patrocinio del Comune di Pistoia e di Agliana.

In un percorso di 40 ore e 10 giornate, i ragazzi incontreranno imprenditori ed esperti del settore in seminari e workshop imparando le basi dell’imprenditoria etica e provare poi a dar vita a una propria idea. Le migliori proposte ideate dai giovani e accompagnate da un elevator pitch saranno presentate da loro stessi in un contest di fronte a una giuria di esperti. La più originale, ma anche concreta e realizzabile, sarà premiata con un trofeo e con un follow up insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni fino alla possibilità di avviare una start up.

EYE da 12 anni coinvolge studenti di Prato (dove è nata), della Città metropolitana di Firenze, della provincia di Pistoia e di Arezzo e grazie a Erasmus + si è ampliato con EYE Europe in altri Paesi europei ossia Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Polonia e Romania all’interno.

Dal 2011 EYE è in Toscana e in Europa il format di educazione imprenditoriale etica che accompagna i giovani da 0 all’idea d’impresa promuovendo tra i più giovani, a partire dai banchi di scuola, la cultura dell’innovazione, lo sviluppo della competenza imprenditoriale e l’etica del lavoro.

L’edizione pistoiese di EYE è stata inaugurata nella sede di Confindustria Toscana Nord alla presenza di Margherita Cerretelli, presidente Gruppo Giovani di Confindustria Toscana Nord, Gabriele Sgueglia, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Pistoia, Luca Benesperi, sindaco di Agliana, Cristiana Pasquinelli, consigliere della Fondazione CR Pistoia e Pescia, Massimo Maria Marianeschi, consigliere di Artes Lab, Gianmarco Barluzzi, presidente giovani imprenditori Cna Toscana Centro, Anna Maria Corretti, dirigente scolastico del Liceo statale Niccolò Forteguerri, Pasquale Silvestro, Docente dell’ ITTS “Fedi Fermi”.

Presenta il percorso formativo Luca Taddei, direttore di EYE.

“Questa giornata – commenta Margherita Cerretelli, presidente dei Giovani di Confindustria Toscana Nord — è diventata per noi un evento stabilmente inserito nel nostro calendario di iniziative di sensibilizzazione sui temi del lavoro e della formazione; ci fa piacere aprire le nostre sale ai ragazzi che aderiscono al progetto e a chi lo sostiene.

Grazie quindi al Comune di Pistoia, rappresentato dall’assessore Squeglia; e grazie al Comune di Agliana, che quest’anno ha formalizzato l’adesione al progetto, concedendo il patrocinio. Agliana rappresenta una parte importante del territorio della provincia, dove lo spirito imprenditoriale è emerso prepotentemente già agli inizi degli anni ’50, ed ancora permane.

Speriamo di avere in sala qualche nipote di chi allora si cimentò con la fabbrica, e speriamo che lui, ma anche gli altri, colgano questa occasione per guardare con interesse al nostro mondo; siamo lieti di avere qui il sindaco Benesperi. Per la prima volta registriamo con grande piacere la partecipazione di un nutrito gruppo di alunni del Forteguerri: una scuola dove, nei diversi indirizzi, si studiano anche materie erroneamente considerate non immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Vorrei sgombrare il campo da equivoci: oggi le imprese hanno sempre maggior bisogno di menti duttili, abituate allo studio ed anche all’astrazione. La formazione umanistica è perfettamente in linea con il mercato del lavoro presente e futuro, e ne rappresenta spesso un valore aggiunto”.

“Siamo orgogliosi di sostenere anche quest’anno il progetto EYE Pistoia – dice il presidente dei Giovani Imprenditori CNA Toscana Centro Gianmarco Barluzzi –, così come sosteniamo EYE Prato con un contributo economico per la formazione degli studenti.

Crediamo in progetti come questo e nelle attività che offrono un supporto concreto alle nuove generazioni, il futuro del nostro sistema economico e del Paese.

Stimolare la nascita di nuove start up e lo sviluppo di buone idee imprenditoriali che mirano all’etica e alla sostenibilità, è un compito non facile e reso ancora più complesso in questi ultimi anni. Partecipiamo ad EYE con alcuni membri del gruppo Giovani Imprenditori CNA Toscana col ruolo di mentor alla formazione e portando gli studenti in visita nelle aziende dei nostri imprenditori associati. Saremo inoltre lieti di accogliere la giornata conclusiva del progetto e assistere alla presentazione delle idee d’impresa 2023, nella nostra sede CNA di Pistoia”.

“Abbiamo aderito con convinzione al programma EYE – sottolinea il sindaco di Agliana Luca Benesperi — consci che una adeguata formazione e informazione sia la base per l’avviamento dei nostri giovani al mondo del lavoro e dell’impresa. Colmare la distanza che ancora permane tra il percorso scolastico e l’ambito lavorativo è la sfida da affrontare e che questo progetto ha tra i propri obiettivi”.

“Artes Lab – spiega il presidente Andrea Bertolini — è una realtà no profit che nasce per promuovere iniziative che favoriscono la crescita di giovani ed adulti. Per questo siamo molto felici di promuovere a Pistoia e in Toscana il percorso di educazione imprenditoriale etica per i giovani EYE che da molti anni orienta e accompagna tanti studenti per una scelta consapevole e libera del proprio futuro”.

“EYE cresce ancora a Pistoia con la partecipazione dello storico Liceo Forteguerri e con il coinvolgimento dell’importante realtà economico-produttiva di Agliana – sottolinea il direttore di EYE Luca Taddei .

L’’biettivo principale di EYE è far gettare ai giovani uno sguardo sul mondo dell’innovazione imprenditoriale con al centro l’etica del lavoro e acquisire la metodologia di ideazione di impresa. Ma non finisce qui, ti accompagna, se lo vuoi e ci credi, passo dopo passo verso la realizzazione del tuo percorso imprenditoriale”.

[associazione artes]