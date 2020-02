STUDIARE E LAVORARE: VANTAGGI PER TUTTI CON IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN DUALE

PESCIA. Studiare, ottenendo un titolo riconosciuto, e allo stesso tempo lavorare in un’azienda per apprendere le tecniche del mestiere. Lo si può fare attraverso un contratto di apprendistato con il sistema duale, una formula che sta prendendo piede sempre più a livello italiano ma che in altri Paesi europei, come la Germania, è di fatto la regola.

Con il nuovo anno tornano gli appuntamenti del progetto regionale “Promotion”, che ha come capofila l’istituto “Carlo Cattaneo” di San Miniato (Pisa) e l’obiettivo di far conoscere i vantaggi previsti, per aziende e giovani, con l’attivazione di un contratto di apprendistato in duale.

A sostenere l’iniziativa è la Regione Toscana tramite fondi del POR-FSE 2014-2020 nell’ambito del programma “Giovanisì”.

L’istituto “Sismondi-Pacinotti” di Pescia (Pistoia), partner del progetto, ospiterà il secondo incontro informativo dei tre previsti da questa iniziativa. Lo farà venerdì 14 febbraio alle 15 nell’aula magna dell’Istituto Tecnico “Marchi”, in via della Stazione.

Principale relatore dell’incontro sarà Stefano Terreni dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa, il quale presenterà prima il quadro normativo nazionale e regionale e le modalità operative per l’attuazione dei percorsi, a seguire illustrerà invece i vantaggi contributivi ed economici del contratto.

Concluderà l’incontro il professor Roberto Finocchi dell’It “Cattaneo”, il quale mostrerà alcuni casi pratici del contratto: la scuola sanminiatese, infatti, è tra le prime in Toscana ad aver creduto in questa formula di formazione/lavoro che permette allo studente di seguire sia lezioni in classe che formazione in azienda, lavorare con il contratto di apprendistato e contemporaneamente ottenere un titolo di studio, dalla qualifica professionale fino anche al diploma di scuola secondaria superiore oppure la laurea.

Tantissimi i vantaggi per tutti: il giovane apprende un lavoro, prende uno stipendio per il suo operato, nel frattempo si qualifica; il datore di lavoro forma una persona pensando in prospettiva, ottenendo fin da subito indubbi vantaggi, anche a livello fiscale.

Promotion è un progetto finanziato dalla Regione Toscana e dal 2019 ha avviato una campagna di comunicazione che durerà almeno fino a giugno di quest’anno. Numerosi materiali, a disposizione di studenti, genitori, docenti, imprenditori e portatori di interesse, sono disponibili sul sito www.apprendistatoinduale.it.

Al momento sono attive pagine su Facebook e LinkedIn oltre che un canale Youtube in cui trovare video interviste a studenti e stakeholders. Assieme all’It “Cattaneo” e Isis “Sismondi-Pacinotti” di Pescia (Pistoia) partecipano i vari soggetti aderenti al PTP “Pro.Mo.”, vale a dire l’istituto “Checchi” di Fucecchio (Firenze), il liceo artistico “Russoli” di Pisa e Cascina (Pisa), l’Ipsia “Pacinotti” di Pontedera (Pisa), il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola (Pisa), l’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno (Pisa), la CNA provinciale di Pisa, l’agenzia formativa Forium di Santa Croce sull’Arno (Pisa) e il Polo Tecnologico Conciario di Santa Croce sull’Arno (Pisa).

[dei — progetto emotion]