SU “LA NAVE DELLA BELLEZZA”(MEDIASET) PREMIATA LA PISTOIESE ALESSANDRA GABBANI

PISTOIA. La nave della bellezza, il nuovo programma televisivo Mediaset dedicato al mondo della moda, della bellezza e dell’armocromia, realizzato nel teatro di Msc Grandiosa nel corso di una crociera nel Mar Mediterraneo, ha visto come protagonista la pistoiese Alessandra Gabbani, titolare del centro estetico Come d’Incanto in via G. Deledda a Pistoia .

La sfida era tra 3 lookmaker che in un episodio si sono messe in gioco con le loro competenze in una gara giocosa e stilosa: con un tema — parola d’ordine, da red carpet a sposa con twist, da casual chic a effetto choc o del look del sabato sera come è toccato alla nostra Alessandra, svelato soltanto all’inizio della gara, e un tempo a disposizione di 45 minuti (più un bonus di altri 15 minuti per la corsa alla rella e la vestizione), nella quale ciascuna concorrente doveva truccare, acconciare e abbigliare la modella alla quale era stata abbinato.

Dopo essere stata scelta in una accurata selezione, Alessandra è stata una delle presenze nel format, in uno dei match, rappresentando la sua città, e le alte qualità professionali.

“Sono molto grata ed emozionata per questa bellissima esperienza. Ovviamente felice di aver vinto, e con me la mia città di cui vado fiera. Sono stati giorni straordinari, legati alla mia professione e formazione. Felice di aver portato la mia città a bordo!” afferma Alessandra Gabbani.

Il prestigioso “The Lookmaker Institute” con Andrea Fabbri, Deborah Paladini, Federica Tosato, dopo il momento-clou rappresentato dalla sfilata, ed una giuria d’eccezione composta dal gladiatore dell’immagine Mirko Cheyenne, dalla beauty influencer e consulente Cristina Vozza, dall’esperto di hair beauty Claudio Cappiello (più un quarto giudice a rotazione) ha decretato chi, fra le tre lookmaker, è stata la vincitrice dell episodio.

“Con non poca trepidazione ho atteso l’esito di una gara dal tema non facile che poteva presentare dei rischi di comunicazione d’immagine — ha esternato con emozione Alessandra — Non avevamo molta scelta di abiti, e doveva essere tutto molto veloce. Non c’era nulla davvero di preordinato, costruito, ma tutto è spontaneo come lo si è visto — e prosegue — Ho scelto un look, anzi per meglio dire un nude look per lanciare anche un messaggio. Quello di abbandonare gli stereotipi delle donne viste unicamente come corpo, perché c’è molto di più. Anche indossare un vedo non vedo non significa non avere altre qualità.

La bellezza di questa modella era tale da potersi permettere questa mia provocazione gentile. E sembra ci sia riuscita!”

A fare da filo conduttore tra i vari momenti del programma, il giornalista ed esperto di bon ton Nicola Santini, con la partecipazione straordinaria della consulente d’immagine, docente ed esperta di armocromia Stefania Fornoni, direttore didattico di The Lookmaker Institute.

La nave della bellezza ospita, inoltre, una rubrica dedicata alla salute, al benessere e alla bellezza della nostra pelle, con veri e propri tutorial tenuti dalla skin specialist di Christina, Serena Scatoletti. Linea cosmeceutica adottata da Alessandra Gabbani, presso il suo centro estetico a Pistoia, perché come lei stessa afferma: “È di alto livello e consente risultati tangibili, con trattamenti a base di sostanze naturali e vincenti. Colgo l’occasione per dire grazie a tutti, e tutte le mie clienti che mi seguono da anni. Porto questo premio e questa felicità a Pistoia. Grazie di cuore! ”.

