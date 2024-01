SUCCESSO PER IL CONCERTO DI CAPODANNO

Tutto esaurito nella sala della Giostra a Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO. Ha ottenuto un grande successo il concerto di Capodanno nella sala della Giostra del palazzo comunale di Poggio a Caiano. L’amministrazione comunale ringrazia la scuola di musica “L’ottava nota” e l’orchestra delle Colline Medicee (direttore maestro Massimo Annibali).

Nel pomeriggio del 1 gennaio, nella sala consiliare, il pubblico (tutti esauriti i posti disponibili) ha apprezzato il repertorio proposto.

Sono stati eseguiti, fra gli altri, brani di Mozart, Vivaldi (flauto Giorgia Nucci), Hisaishi (violino Alessandro Bernardi), Handel, Bernstein e Rota.

Particolarmente applaudite le esibizioni di Simone Montigiani in “Cattedrali” di Cocciante, Elisa Emmanuello in “Anger never dies” e Greta Posa in “My heart will go on”. Direttore artistico del concerto il maestro Alessandro Bernardi. Hanno portato il saluto da parte dell’amministrazione comunale il presidente del consiglio comunale Mauro Mazzoni e l’assessore Patrizia Cataldi.

[biagioni — comune di poggio a caiano]