SUCCESSO STRAORDINARIO PER LA MORTADELLA DI GALCIANA!

Una serata indimenticabile che ha deliziato i palati di tutti e sancito il ritorno di un’autentica prelibatezza

PRATO —GALCIANA. Siamo felici di annunciare che la serata di presentazione della rinata Mortadella di Galciana, tenutasi lo scorso 4 luglio 2023, è stata un successo travolgente. L’entusiasmo e l’apprezzamento dimostrati dalla comunità locale e dai visitatori sono stati semplicemente straordinari.

Durante l’evento, sono stati serviti oltre 500 assaggi gratuiti di Mortadella di Galciana, che ha conquistato il palato di tutti coloro che l’hanno gustata. La qualità e la prelibatezza di questo prodotto hanno colpito nel segno, ricevendo elogi e complimenti da parte dei partecipanti.

Ancora più sorprendente è stato il numero di prenotazioni raccolte durante la serata. Oltre 50 kg di Mortadella di Galciana sono stati prenotati dai presenti, testimoniando l’interesse e l’appetito crescente per questo autentico e delizioso prodotto. La risposta entusiastica dei cittadini ha superato di gran lunga le nostre aspettative.

A partire dal 5 luglio, i telefoni della Proloco di Galciana non hanno smesso di squillare, con numerose chiamate da parte di cittadini desiderosi di ordinare questa prelibatezza. Siamo estremamente grati per l’enorme interesse che la Mortadella di Galciana ha suscitato e stiamo lavorando diligentemente per soddisfare le richieste.

Inoltre, sono giunte numerose telefonate da parte di esercenti del territorio che sono interessati a vendere il prodotto nei propri locali.

Questo dimostra il grande potenziale che la Mortadella di Galciana ha nel mercato, grazie alla sua qualità ineguagliabile e alla storia che porta con sé.

Questa iniziativa straordinaria è solo l’inizio di un percorso di crescita graduale ma duratura per la Mortadella di Galciana. La Proloco di Galciana continuerà ad investire tempo ed energie per promuovere e diffondere questo autentico gioiello culinario. Vogliamo far sì che la Mortadella di Galciana diventi un simbolo di eccellenza e di tradizione nella nostra comunità e oltre.

Ringraziamo ancora una volta tutto lo Staff della Proloco di Galciana e tutti coloro che hanno partecipato alla serata di presentazione e che hanno dimostrato il loro amore e il loro sostegno per la Mortadella di Galciana. Siete voi che rendete possibile la diffusione di questa tradizione centenaria e il successo di questo progetto.

[proloco galciana]