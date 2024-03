SUL FRONTE NORD RIAPRE AL TRAFFICO LA SR 325 TRA SASSETA E MONTEPIANO

Il limite massimo di velocità consentita è di 30 km/h con divieto di sorpasso per consentire l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della frana e per facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori e dei mezzi.

Il limite massimo di velocità consentita è di 30 km/h con divieto di sorpasso per consentire l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della frana e per facilitare lo spostamento degli addetti ai lavori e dei mezzi.

Previsto il restringimento della carreggiata a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette. I lavori per la messa in sicurezza del fronte franoso continueranno ad andare avanti anche nei prossimi giorni.

Previsto il restringimento della carreggiata a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette. I lavori per la messa in sicurezza del fronte franoso continueranno ad andare avanti anche nei prossimi giorni.

. La Provincia di Prato informa che da domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 7 riapre al traffico la Strada Regionale 325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” in località La Pusignara nel Comune di Vernio, nel tratto tra Sasseta e Montepiano, interessato da una frana. La Provincia, dopo le valutazioni del geologo e i lavori di rimozione del fango e dei detriti, che sono andati avanti per tutto il fine settimana, domani riapre la sr 325 nel tratto a nord.

« Come avevo preannunciato nei giorni scorsi, la priorità della Provincia era quella di riaprire la sr 325 almeno sul fronte nord per consentire il transito dei residenti nella frazione di Montepiano, dei mezzi di soccorso e di tutti i mezzi pesanti delle aziende della Val Bisenzio — spiega il presidente della Provincia Simone Calamai — Per me era di fondamentale importanza rompere l’isolamento della sr 325 e degli abitanti della vallata e finalmente domattina riprende il transito sulla sr 325 che garantisce il collegamento con l’autostrada e le principali arterie viarie.

Una riapertura che dà respiro alle attività economiche e maggiore tranquillità per l“arrivo dei mezzi di soccorso in caso di bisogno.

Parallelamente non si fermano gli interventi sulla frana nel Comune di Vaiano in località Camino — Le Coste.

Il cantiere procede con il disgaggio e la messa in sicurezza del fronte franoso. A breve posizioneremo georadar e sensori, grazie alla collaborazione con l’Università di Firenze, per monitorare l’evoluzione della frana e capire se sarà possibile riaprire almeno ai mezzi di soccorso. Al momento non siamo in grado di dare date certe. L’impegno della Provincia è massimo per riaprire la sr 325 nel più breve tempo possibile».