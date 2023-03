SULLA VARIANTE DI VICOFARO INCOMBE IL PERICOLO DEL TERRORISMO PSICOLOGICO

Cinzia Cerdini (Lega): “Alcuni consiglieri dell’opposizione diffondono false notizie”. Presto il segretario nazionale Pd Schlein sarà in visita a Vicofaro?

PISTOIA. Sulla recente adozione della variante al Regolamento urbanistico, al Piano strutturale e e al Piano di classificazione acustica per realizzare due residenze sanitarie assistenziali da 80 posti ciascuna per un totale di 160 posti complessivi nel quartiere di Vicofaro interviene il consigliere Cinzia Cerdini (Lega):

“In questo mandato incombe il pericolo del terrorismo psicologico ad opera di alcuni Consiglieri dell’opposizione che, purtroppo, diffondono false notizie.

Per quanto riguarda la variante che abbiamo votato lunedì scorso in Consiglio, vorrei far sapere ai pistoiesi che quel terreno non è del Comune e gli edifici non verranno costruiti da noi ma dalla ditta Carron che diventerà proprietaria di quell’area che, ripeto, non è del Comune ma di un privato che, molti anni fa, doveva realizzarci villette, appartamenti e addirittura una piscina.

Quindi, inutile dire che noi consumiamo suolo e impermeabilizziamo un terreno con rischi idrogeologici conseguenti, anzi, con questa variante, la popolazione ne guadagna in posti auto, in verde pubblico con una pista ciclopedonale, con una grande attenzione al fosso Pescino e con strade, attualmente senza sfondo, che alleggeriranno il traffico nelle altre vie per non parlare dei tanti posti di lavoro che si andranno a creare.

Il numero dei posti letto, è allarmante solo per i consiglieri dell’opposizione visto che è un problema che riguarda chi li va a realizzare, non certo noi.

Non credo siano preoccupati perchè 160 persone in una struttura sono troppe visto che sono quelli che la pensano come loro a non trovare vergognoso tenere oltre 150 persone ammassate nella ex chiesa di Vicofaro.

A proposito, qualcuno vuole tenerlo nascosto ma presto ci sarà una visita della signorina Schlein in quella zona.

Andrà ad inaugurare la Rsa o a far visita a chi gestisce l’accampamento dei migranti?”

[Cinzia Cerdini]